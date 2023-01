RDC: les soldats rwandais de la force de maintien de la paix expulsés

La République Démocratique du Congo (RDC) a expulsé les soldats rwandais qui interviennent à Goma, dans le cadre de la force onusienne de maintien de la paix.

La crise diplomatique entre Kigali et Kinshasa s’aggrave au quotidien. Après de nombreuses mesures diplomatiques à caractère restrictif, la RDC a décidé de l’expulsion des soldats rwandais des troupes de maintien de la paix stationnées dans la ville de Goma, dans l’est du pays.

Dans son communiqué, l’armée congolaise estime que les soldats rwandais ont été expulsés pour raison de « sécurité » sans pour autant donner plus de détails.

Le Rwanda accuse, la RDC dément

Le Rwanda a accusé mardi dernier un avion de chasse de la République démocratique du Congo (RDC) d’avoir violé son espace aérien, ce que Kinshasa a démenti, dernier épisode en date des vives tensions entre les deux pays depuis une offensive rebelle dans l’est de la RDC.

En effet, depuis plus de 6 mois, le mouvement rebelle M23 a lancé une grande offensive et a réussi à conquérir plusieurs territoires malgré la résistance de l’armée congolaise. La situation reste toujours préoccupante malgré les assises de Nairobi et la présence d’une force régionale pour épauler l’armée de la RDC.