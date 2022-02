RDC: l’effondrement d’un câble électrique haute tension fait au moins 26 morts

Au moins 26 personnes sont mortes électrocutées mercredi 2 février dans un marché de la République démocratique du Congo. Le câble haute tension s’est rompu, atterrissant dans sa chute sur des maisons et des personnes faisant leurs courses.

Au moins 26 personnes sont mortes électrocutées, mercredi 2 février, lorsqu’un câble haute tension est tombé dans un caniveau traversant un marché de l’ouest de Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris de source officielle. Le câble haute tension s’est rompu et a atterri sur des maisons et des personnes faisant leurs courses près de la capitale Kinshasa.

Des images non vérifiées publiées sur les réseaux sociaux semblent montrer les conséquences de l’incident, plusieurs corps immobiles apparaissent dans des flaques d’eau. Ce qui a causé la rupture du câble électrique n’est pas encore défini. Mais dans un communiqué, la compagnie nationale d’électricité de la RD Congo a déclaré qu’elle pensait que la foudre avait frappé une partie du câble, le faisant tomber au sol. La compagnie a adressé ses condoléances aux familles des victimes.

La police a déclaré que l’effondrement s’est produit dans le quartier de Matadi-Kibala, dans la banlieue de Kinshasa, et que plusieurs personnes sont mortes sur place. Les médias locaux rapportent que la majorité des victimes sont des femmes commerçantes.

« Le câble s’est rompu et l’extrémité sous tension est tombée dans un fossé rempli d’eau après la pluie du matin », a déclaré à l’agence de presse AFP Charles Mbutamuntu, porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa. M. Mbutamuntu a déclaré que les corps avaient été transportés à la morgue et qu’une enquête sur l’incident était en cours. Un commerçant a déclaré que le marché était souvent inondé lorsqu’il pleuvait, et que les travailleurs et les clients devaient patauger dans l’eau.