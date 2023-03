RDC: le M23 demande un dialogue direct avec le Gouvernement

Le mouvement rebelle M23 a annoncé un cessez-le-feu immédiat pour ouvrir la voie à un dialogue direct avec le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC). Bien que le groupe armé continue de se réserver le droit de se défendre en cas d’attaque, cette annonce marque une évolution positive dans les efforts de paix en cours dans l’Est de la RDC.

Dans un communiqué publié le mardi 7 mars, le M23 a déclaré un cessez-le-feu effectif à partir de midi, heure de Bunagana. Cette décision fait suite à des consultations entre le mouvement rebelle et le Président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, ainsi qu’à plusieurs sommets régionaux tenus à Bujumbura, Nairobi et Addis-Abeba. Le M23 a également exprimé sa gratitude envers les dirigeants régionaux pour leurs efforts continus en vue de rétablir la paix et la sécurité dans l’Est de la RDC.

Cette annonce survient après l’appel lancé par le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, exhortant le M23 à respecter le cessez-le-feu et à se retirer totalement et effectivement de toutes les zones qu’il occupe dans l’Est de la RDC. Bien que le mouvement rebelle soutenu par Kigali se réserve le droit de se défendre en cas d’attaque, cette annonce marque une étape importante dans les efforts de paix en cours dans la région.

Le cessez-le-feu déclaré par le M23 et sa volonté de dialoguer directement avec le Gouvernement de la RDC sont des signes encourageants pour la paix et la sécurité dans l’Est du pays. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour résoudre pacifiquement le conflit en cours et garantir la stabilité à long terme dans la région. La communauté internationale continuera de suivre de près l’évolution de la situation et de soutenir les efforts de paix en cours en RDC.