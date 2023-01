RDC: le gouvernement confirme un attentat à la bombe dans une église à Béni

Une bombe a explosé ce dimanche 15 janvier dans une église dans l’est de la République démocratique du Congo, selon l’armée. Pour le gouvernement, il s’agit d’un « attentat à la bombe perpétré visiblement par des terroristes ADF ».

« Le Gouvernement condamne vigoureusement l’attentat à la bombe perpétré visiblement par des terroristes ADF, ce dimanche 15/01/2023, contre des citoyens en plein culte dans la paroisse de la 8e Communauté des Églises Pentecôtistes du Congo dans la cité de Kasindi au Nord-Kivu », indique un communiqué de l’Etat congolais.

D’après le communiqué, le gouvernement encourage la population locale à observer les recommandations des Forces Armées Congolaises afin d’éviter les attroupements et de faire preuve de vigilance. « Le bilan global et les résultats des enquêtes préliminaires en cours seront communiqués dans les heures qui suivent », souligne le document.

Une insécurité galopante

L’Est de la RDC est dans une situation d’insécurité très criarde. Les rebelles du M23 qui sont les plus actifs parmi les groupes rebelles qui ont élu domicile dans cette partie de la RDC, ont mené plusieurs activités hostiles ces derniers mois et ont réussi à occuper plusieurs territoires, avant de commencer à les libérer sous la pression internationale et notamment, celle de la force régionale. Des milliers de personnes ont fui les zones des combats et plusieurs autres sont mortes ou blessées.

Peu avant ce week-end, le groupe rebelle M23 a accepté de poursuivre un retrait ordonné et de respecter un cessez-le-feu strict, lors de sa rencontre avec Uhuru Kenyatta, facilitateur du processus de paix de la Communauté de l’Afrique de l’Est dans l’Est de la RDC.