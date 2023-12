RDC: le correspondant de RFI, Pascal Mulegwa, agressé

- Publicité-

Dans un communiqué ce jeudi, la Radio France Internationale (RFI) a annoncé que son corespondant en République Démocratique du Congo (RDC), Pascal Mulegwa, a été agressé par des sympatisants d’un candidat en lice pour la présidentielle. Cet acte de violence a été condamné par RFI et l’Association des correspondants de la presse internationale en République Démocratique.

L’Association des correspondants de la presse internationale en République Démocratique du Congo (ACPI-RDC) et la Radio France Internationale ont dénoncé l’agression dont a été victime mercredi 20 decembre 2023 Pascal Mulegwa, correspondant de RFI par les personnes se présentant comme partisans du parti présidentiel alors qu’il couvrait les opérations de vote dans une école de Kinshasa.

Selon les faits, Pascal Mulegwa était accompagné d’un de ses confrères qui faisait du reportage avee micro couvert d’un coupe-vent RFI au centre de vote situé à l’Institut Technique de Ngaliema dans le nord de Kinshasa. « Environs 120 hommes « nous ont identifié, pris à partie. Mon collègue s’est tiré, moi par contre j’ai été retenu », a déclaré Pascal Mulegwa.

J’ai été lynché…

« J’ai été lynché par ces jeunes hommes dont certains armés de couteaux (d’après les témoignages reçus) qui disaient être des partisans et électeurs du président Tshisekedi, Ils m’ont traîné par terre, pris mes biens, me reprochant de travailler pour RFI qu’ils disent détester ainsi que d’autres médias publics français. Ils ont failli m’immoler. J’ai eu la vie sauve grâce à l’intervention de quelques jeunes musclés qui m’ont exfiltré de l’école.

- Publicité-

Je suis tombé dans un caniveau. Je me rappelle avoir vu une porte de clôture ouverte et je m’y suis réfugié avant d’être évacué à bord d’un véhicule blindé dépêché par le ministre des Médias Patrick Muyaya, qui m’a ensuite acheminé à l’hôpital », a relaté le journaliste Mulegwa, selon un communiqué de l’Association des correspondants de la presse internationale en République Démocratique du Congo (ACPI-RDC), consulté par BENIN WEB TV.

« Il s’en est sorti avec une foulure au pied droit, des malaises côté mâchoire, une somme d’argent qu’il avait sur lui ainsi que son téléphone ont été emportés », indique le communiqué de l’ACPI-RDC qui dit être troublée par cette violence qui a visé son membre par le fait d’être un journaliste connu.

Dans un communiqué, la direction de RFI a condamné fermement l’agression de son journaliste dans l’exercice de son métier, « et lui apporte tout son soutien et l’assistance possible ». RFI a, par ailleurs, réaffirmé « son engagement pour une information libre, indépendante et continuera de couvrir les élections générales en République démocratique du Congo, avec le professionnalisme et l’équilibre qui caractérisent le travail de ses journalistes« .

- Publicité-

Cet acte de violence intervient en pleine période électorale en RDC. La présidentielle qui se déroule bien evidemment dans un contexte d’insécurité criarde dans l’Est du pays, met aux prises le président sortant, Félix Tshisekedi et dix neuf autres candidats dont Moïse Katumbi, Denis Mukwege et Martin Fayulu.