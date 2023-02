RDC: la MONUSCO déplore la mort de 3 personnes lors de « l’attaque violente de son convoi »

La MONUSCO a déploré la mort de trois manifestants durant l’attaque violente de son convoi ce mardi, en début de soirée vers Munigi.

Les Casques bleus revenaient d’une mission de ravitaillement à Kiwanja et se rendaient à Goma, accompagnés par des FARDC le mardi 7 février 2023. A 2km de Munigi, ils ont été assaillis par des manifestants qui, auparavant, « avaient barricadé la route avec de grosses pierres, obligeant ainsi le convoi à s’immobiliser. Dans la foulée, les assaillants ont mis le feu à quatre camions du convoi avant de subtiliser leur cargaison« .

Trois personnes ont malheureusement perdu la vie durant les échauffourées, tandis que les Casques bleus et les FARDC tentaient de protéger le convoi, a déploré la MONUSCO, précisant qu’une « enquête conjointe avec les autorités congolaises permettra de déterminer les circonstances de ces décès regrettables« .

Présentant ses condoléances aux familles des victimes, la MONUSCO a réitéré son appel à la population pour faciliter la libre circulation de son personnel, qui apporte un soutien opérationnel quotidien aux FARDC, assure la protection des civils et facilite l’acheminement de l’aide humanitaire aux victimes et aux personnes déplacées par le conflit. Elle a également renouvelé l’engagement sans faille du système des Nations Unies à soutenir le gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans l’est du pays.