RDC : la Bourse de Kinshasa vise ses premières cotations entre juin et décembre 2027

La République démocratique du Congo (RDC) a promulgué le 20 août 2026 la loi n°26/034 relative aux marchés boursiers, ouvrant la voie au lancement d’une bourse de valeurs, la Kinshasa Stock Exchange. Le texte, publié au Journal officiel le 2 septembre, doit permettre de mobiliser l’épargne nationale et de donner aux entreprises congolaises, en particulier minières, un accès au capital autre que le crédit bancaire. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, a annoncé le 4 septembre que les premières cotations sont attendues entre juin et décembre 2027.

La RDC ne dispose actuellement d’aucune bourse de valeurs propre. Selon le ministère des Finances, la future institution doit aussi permettre aux Congolais d’investir directement dans des entreprises nationales et renforcer la participation des investisseurs locaux au capital des sociétés opérant dans le pays, notamment dans le secteur extractif, pilier de l’économie congolaise.

La mise en place de la Kinshasa Stock Exchange s’accompagne de la création de plusieurs institutions : une Autorité de régulation des marchés financiers (ARMF), un dépositaire central de titres et des banques de règlement chargées de sécuriser les transactions. Le marché doit comporter deux compartiments, une bourse des valeurs mobilières pour les actions et obligations, et une bourse des marchandises consacrée aux produits agricoles, miniers et industriels.

Avant l’ouverture effective des premières cotations, les autorités doivent encore installer un comité opérationnel et valider une feuille de route. Le gouvernement dit vouloir cibler en priorité les sociétés minières, ainsi que les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses, pour les premières introductions en bourse ; une réduction du taux d’impôt sur les bénéfices est également prévue pour les sociétés qui choisiront de se coter.

Un appui de la Société financière internationale

Le projet bénéficie de l’accompagnement de la Société financière internationale (IFC), la branche de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, dans le cadre d’un partenariat signé le 18 juin 2026. Cet appui doit notamment porter sur la mise en place des infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement du marché.

Les autorités devront par ailleurs déployer des systèmes numériques compatibles avec le système national de paiement de la Banque centrale du Congo, afin d’assurer le traitement des opérations de cotation et de transaction une fois la bourse opérationnelle.