RDC: Félix Tshisekedi signe avec la Russie un gros contrat d’acquisition de matériels militaires

Pour faire face à la rébellion qui secoue son pays, le président de la République démocratique du Condo, Félix Tshisekedi, s’est tourné vers la Russie et a lancé une commande pour l’achat de 7 hélicoptères et 27 drones militaires russes.

Pour mettre fin à l’agression du Rwanda sous couvert du M23 dont est victime son pays, le président de la République démocratique du Condo, Félix Tshisekedi, a décidé de diversifier ses partenaires militaires. Le gouvernement congolais a ainsi adopté vendredi 30 septembre, en conseil des ministres, le projet de contrat de joint-venture ayant pour vocation de développer une intense activité de production d’armements et d’équipements pour les forces armées, dans le sillage de la loi sur la programmation militaire 2022-2025.

Selon le média AFRICA INTELLIGENCE, Moscou et Kinshasa viennent de signer un contrat militaire d’une longue liste de matériels militaires à livrer d’urgence à la RDC. « Outre l’acquisition de 27 drones de surveillance, l’exécutif congolais a également budgétisé près de 230 millions de dollars sur 4 ans pour acquérir des véhicules blindés de combat et de l’artillerie. La RDC et la Russie mettent la dernière main à un contrat militaire d’envergure pour la fourniture d’hélicoptères. Des négociations qui interviennent alors que Kinshasa a finalisé en juillet une ambitieuse loi de programmation militaire », révèle le média.

En Aout dernier, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, avait effectué un voyage en Russie pour réchauffer la coopération entre la RDC et la Russie dans le domaine militaire. A ce propos, le ministre Kabanda s’est entretenu avec Alexander Fomin, vice-ministre de la Défense de la Russie. Selon Digitalcongo, la Russie serait disposée à équiper les FARDC et de former les officiers congolais.