RDC: Félix Tshisekedi offre un passeport diplomatique congolais à Jean-Claude Van Damme

Jean-Claude Van Damme a foulé à nouveau le sol congolais depuis le mercredi 30 mars 2022. L’acteur belge a reçu un passeport diplomatique congolais ce mercredi 6 avril. Il avait été reçu la veille par le chef de l’Etat Félix Tshisekedi.

Les autorités congolaises ont accordé, mercredi, un passeport diplomatique au célèbre acteur de cinéma, Jean-Claude Van Damme, en tant qu’ambassadeur de la culture et de la biodiversité congolaise. « C’est avec beaucoup de fierté que je reçois ce passeport en tant qu’ambassadeur. C’est le titre d’ambassadeur pour le rayonnement de la jeunesse du point de vue sport, santé et culture », a déclaré l’acteur lors d’une conférence de presse en présence du vice – ministre congolais des affaires étrangères à Kinshasa.

La RDC « est un des deux poumons de la planète », a-t-il ajouté rappelant qu’il était également ambassadeur « pour les investissements pour le Congo en Amérique, en Asie, etc. Ces pays doivent aider à développer l’agriculture ». « Je vais essayer de convaincre les stars internationales Stallone, Schwarzenegger, Jacky Chan et bien d’autres. Il y a aussi des chanteurs ou des chanteuses comme Jennifer Lopez, des footballeurs comme Messi, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Ils doivent venir dans ce pays pour montrer qu’il y a une sécurité, montrer que le Congo peut protéger les acteurs du showbiz », a-t-il déclaré.

Jean-Claude Van Damme est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma et pratiquant d’arts martiaux belge. Il est né le 18 octobre 1960 à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Le célèbre acteur a connu un succès planétaire grâce à des films comme Bloodsport (1988), Universal Soldier (1992) et Timecop (1994), etc.

