RDC: Félix Tshisekedi lance sigmap, le nouveau logiciel de gestion des marchés publics

La République Démocratique du Congo (RDC) a lancé, lundi 29 août 2022, le sigmap, son logiciel de gestion des marchés publics. Il s’agit d’un logiciel à multiples fonctions, selon l’Etat congolais.

En présence du premier ministre, de plusieurs membres du gouvernement et autres responsables des services de l’Etat impliqués dans la chaîne de passation des marchés publics, le président Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé, lundi, à l’hôtel Rotana, le Système Intégré de gestion des marchés publics (SIIGMAP).

Il s’agit d’un logiciel de gestion des marchés publics qui permet d’automatiser l’ensemble des procédures de passation des marchés, de réduire le délai de traitement des dossiers, d’assurer leur traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques. La mise en service de SIGMA est la matérialisation de la réforme des finances publiques retenues pour l’exercice 2022, conformément au Plan Stratégique des Réformes des Finances Publiques (PSRFP) tel que décidé par le président Félix Tshisekedi à la date du 26 novembre 2021.

Pour le ministre d’Etat au budget Aimé Boji Sangara, la mise en place du système intégré de gestion des marchés publics s’inscrit dans la démarche du gouvernement de garantir le bon emploi de fonds publics dès lors que les marchés publics représentent à ce jour 63% des dépenses publiques réalisées par l’Etat.

Œuvre d’un congolais, le Sigmap comprend un portail web permettant de mettre à la disposition du grand public toutes les informations pertinentes sur la procédure de passation et d’exécution des marchés publics. A en croire Aimé Boji Sangara, au regard de sa fonctionnalité, le Sigmap représente l’une des réponses à la problématique du renforcement de la transparence dans le système des marchés publics en république démocratique du Congo.

A l’instar des pays qui en disposent déjà, ce portail web va assurer la suppression des contacts physiques entre les animateurs des institutions publiques et ceux du secteur privé, réduisant ainsi et fortement les opportunités de corruption.

Concrètement, le Sigmap intègrera les principales fonctionnalités ci-dessous : l’enregistrement des plans de passation de marchés (PPM) et le traitement automatisé de contrôle à priori; la gestion et la publication des avis des marchés publics ; la gestion de toutes les opérations de passation des marchés publics ; le suivi de l’exécution des marchés publics ; la gestion des recours ; le suivi de toutes les opérations des marchés publics à travers un tableau de bord et la production automatique des statistiques », a précisé le ministre Boji.

En lançant ce logiciel, le président Tshisekedi s’est dit très heureux de matérialiser cette réforme qui procède à l’amélioration de la gouvernance des finances de l’Etat. Il a exprimé son souhait de voir les autres institutions de l’Etat numériser leurs gestions.