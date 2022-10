RDC: Félix Tshisekedi fait le ménage à la tête de l’armée

Aux termes d’une série d’ordonnances rendues publiques ce lundi à la chaine nationale RTNC, le président Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à un remue-menage au sein des Forces Armées de la République Démocratique du Congo ( FARDC).

En RDC, la situation sécuritaire demeure toujours préoccupante en dépits des efforts que fournissent le gouvernement. Face à cette situation marquée par l’absence des résultats souhaités, le président Congolais Félix Tshisekedi, a fait le remue-ménage au sein de son armée.

D’après les ordonnances consultées, le Lieutenant Général Christian Tshiwewe Songesha devient le Chef d’Etat-major général des FARDC, en remplacement du Général d’Armée Mbala Munsense.

Jusqu’à sa nomination, Christian Tshiwewe, Général 3 Étoiles, était le Commandant de la Garde République où il a œuvré depuis le début de sa carrière militaire gravissant les échelons en récompense de sa bravoure à différents postes de commandement.

Le nouveau Chef EMG des FARDC est secondé par deux chefs d’Etat-major Généraux Adjoints : Ishale Gonza Jacques ( Chargé des opérations militaires) et Léon Richard Kasonga, l’ancien porte-parole des FARDC (Chargé de l’Administration et logistique).

Aux termes d’une autre ordonnance, trois Sous-Chefs d’Etat Major Généraux ont été nommés : le Général- Major Ndaywell est le patron des renseignements, en remplacement de Delphin Kahimbi; le Général-Major Shiko Jérôme chargé des opérations militaires ( il était jusqu’ici chargé des opérations à la Garde Républicaine); le Général-major Thomas Kisezo chargé de l’administration et le Général-major Kipongo Bora chargé de la logistique.

Dans la série des ordonnances publiées lundi 3 octobre, Félix Tshisekedi a élevé au grade de Général-Major Kabi Kiriza Ephraim et l’a nommé Commandant de la Garde Républicaine (GR).

Chef d’Etat-major au sein de cette unité spéciale de protection présidentielle, le Général Deux Étoiles Kiriza est secondé par le Général de Brigade Iyengeli Christophe, chargé des opérations et renseignements, du Général de Brigade Mulumba Kabanangi Desiré, chargé de l’Administration et logistique et le Colonel Maloba, Chef d’Etat-major de la GR, poste occupé il y’a peu par le nouveau commandant de la GR.

Le Commandant Suprême des FARDC a aussi nommé des nouveaux Généraux de Brigade parmi lesquels Sassa Nzita, Mulume Muderhwa, Mbuyu Kongolo Fabrice, Mulumba Kabanangi, Muyumba Malango et Iyengeli Christophe.

Cette série de nominations relève du souci du chef de l’Etat Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo de poursuivre la réforme au sein de l’armée ; elle intervient au moment où la loi de programmation militaire tant souhaitée a été élaborée.