RDC : Enquête ouverte sur le financement du documentaire Génocost

De nouvelles accusations concernant la gestion des fonds destinés aux victimes des affrontements de Kisangani dans les années 2000 relancent la controverse en République démocratique du Congo. Le ministre d’État en charge de la Justice a ordonné l’ouverture d’investigations après des signalements portant sur un marché conclu entre l’établissement public chargé des indemnisations, le Frivao, et une entreprise congolaise mandatée pour produire un documentaire lié au dossier Génocost.

Le communiqué rendu public par la chancellerie fait état de présomptions importantes d’irrégularités autour de ce contrat. Les éléments transmis aux autorités évoquent notamment des décaissements dépassant le million de dollars, dont une part ne serait pas étayée par des justificatifs recevables.

Les autorités pointent également l’absence de livrables conformes aux termes de l’accord et soulignent des indices laissant penser à des manquements aux règles encadrant la gestion des finances publiques et la passation des marchés étatiques.

Ces sommes proviennent du mécanisme mis en place pour indemniser les dommages causés dans le nord-est du pays par des activités reconnues illicites de l’Ouganda au début des années 2000. Conformément à une décision de la Cour internationale de Justice, Kampala est tenu de verser 325 millions de dollars à la RDC, répartis en cinq annuités de 65 millions, et c’est le Frivao qui assure la gestion de ces ressources.

Instruction judiciaire et mesures sollicitées

Sur instruction du garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, le procureur général près la Cour de cassation a été saisi afin d’identifier les personnes impliquées et d’engager, le cas échéant, des poursuites pénales. Le ministre préconise la tenue d’auditions, la réalisation de perquisitions, la saisie de biens, ainsi que des réquisitions bancaires et le gel d’avoirs lorsque la situation l’exige.

Le dossier, considéré comme particulièrement sensible en raison de son enjeu humanitaire et financier, reste à instruire. Les investigations visent à éclaircir l’usage des fonds et à déterminer si des fautes disciplinaires ou pénales ont été commises lors de l’exécution du marché.

Du côté de l’entreprise DIVO, chargée de la réalisation du film selon les documents, l’entourage du dirigeant assure qu’il n’y a pas d’inquiétude. Ils affirment fournir aux services du ministère l’ensemble des pièces et éléments contradictoires qui n’avaient pas été portés à leur connaissance jusque-là.