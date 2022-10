RDC: Décès de l’artiste musicien Verckys Kiamuangana Mateta

Le célèbre artiste musicien saxophoniste Georges Kiamwangana Mateta dit Verkys n’est plus. L’icône de la musique congolaise est décédé dans la journée de ce jeudi 13 octobre 2022, des suites d’une longue maladie.

Nouveau coup dur pour le monde musical congolais. Le grand saxophoniste Verckys Kiamuangana Mateta qui fait la fierté de la musique congolaise a tiré sa révérence au Centre Médical de Kinshasa à l’âge de 78 ans. L’information a été rapportée par les médias congolais après confirmation des proches du défunt.

Né le 19 mai 1944, Georges Kiamwangana Mateta était un musicien principalement saxophoniste, compositeur, chef d’orchestre, producteur de disques et chef d’entreprise musicale en République démocratique du Congo (RDC).

Bien que reconnu comme un musicien talentueux et prolifique de tous les temps, il était encore plus remarquable en tant que « le premier Africain indigène à posséder une maison de disques » et pour avoir présenté de nombreux artistes congolais majeurs au monde par le biais de son studio d’enregistrement et de son label Veve.

Pour rappel, il a été membre du groupe de rumba TPOK Jazz, dirigé par François Luambo Makiadi , qui a dominé la scène musicale congolaise des années 1950 aux années 1980. Son décès survenu ce jeudi plonge le showbiz congolais dans une extrême affliction.