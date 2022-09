RDC : décès de la chanteuse gospel Henriette Fuamba

La célèbre chanteuse congolaise Henriette Fuamba n’est plus. La chantre de l’Eternel connue pour son timbre vocal particulier a tiré sa révérence ce mercredi 14 septembre 2022 des suites d’une maladie.

Le monde ecclésiastique congolais est en deuil. La chanteuse gospel Henriette Fuamba connue pour ses morceaux à succès tels que « Sekele ya Motema », « Aponi ngai », « Le chemin du ciel », « Brise le moi » ou encore « L’amour » est décédée ce mercredi 14 septembre des suites d’une maladie qui reste encore inconnue pour l’heure.

La triste nouvelle a été confirmée par les proches de la chantre qui prêchait, la pudeur, l’humilité, l’amour et l’espérance en Dieu à travers ses chansons. L’annonce de la chantre a suscité une avalanche de réactions dans le rang des stars congolaise dont celle du chanteur Fally Ipupa.

« Tous les gens qui me connaissent savent à quel point j’étais fan et admirateur de la Sœur Henriette Fuamba . Rip chantre de l’Éternel, et merci pour » À Poni Ngai », « Sekele ya Motema » , « Brise Le Moi » et tant d’autresé, a écrit Dicap la merveille dans un post sur sa page Facebook accompagné des stikers de pleures en guise d’hommage à la chantre qui a fait 22 ans de carrière musicale.