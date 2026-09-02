RDC : conflit ouvert entre l’État et ASA Resources sur la recapitalisation de la MIBA

L’actionnaire minoritaire de la Société minière de Bakwanga (MIBA), le groupe ASA Resources, a saisi le Tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe pour faire annuler les résolutions d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 21 mai 2026, qui organisait la recapitalisation de l’entreprise diamantifère congolaise. Selon son avocat-conseil, Me Emedi Useni Ahmed, ASA Resources conteste le lancement de cette opération financière avant l’exécution de préalables jugés indispensables, ouvrant un bras de fer avec l’État congolais, actionnaire majoritaire à 80 %.

La MIBA, fleuron historique du secteur diamantaire congolais, cherche depuis plusieurs années à se relever de décennies de déclin. Sa recapitalisation, présentée par ses dirigeants comme la clé de son redressement, prévoit une augmentation de capital globale de 137,54 milliards de francs congolais, soit environ 60,7 millions de dollars, intégrée à un plan de relance total évalué à 70 millions de dollars.

Dans le cadre de cette opération, ASA Resources, qui détient 20 % du capital de la MIBA, devait apporter une contribution de 27,508 milliards de francs congolais, environ 12 millions de dollars, dans un délai de trente jours à compter du 27 juillet, avec une échéance fixée au 27 août. C’est précisément le lancement de ce calendrier que l’actionnaire minoritaire conteste devant la justice congolaise.

Selon Me Emedi Useni Ahmed, ASA Resources estime que des conditions préalables, actees lors d’une assemblée du 6 février 2026, n’ont pas été respectées avant la relance du processus : un audit complet de la MIBA, un inventaire de son patrimoine, la désignation d’un cabinet indépendant et des améliorations de gouvernance. Le président du conseil d’administration de la MIBA, Jean-Charles Okoto, avait lui-même indiqué fin mai que l’utilisation des fonds recapitalisés resterait conditionnée à ces préalables.

Une entreprise minée par des mois d’arriérés salariaux

Le contentieux judiciaire survient alors que la situation sociale de l’entreprise reste critique. Le 14 août 2026, les travailleurs de la MIBA ont organisé un sit-in pour réclamer huit mois d’arriérés de salaires, accumulés entre janvier et août 2026. Selon Radio Okapi, certains employés évoquent des retards de paiement remontant à plusieurs années, un passif social ancien qui pèse sur les capacités de production de la société minière.

À ce stade, ni l’État congolais ni la direction de la MIBA n’ont communiqué publiquement de calendrier révisé pour la recapitalisation, dont l’issue judiciaire déterminera si l’opération financière peut se poursuivre comme prévu.