RDC – Affaire « Koffi Olomidé tripote une danseuse » : son titre d' »Ambassadeur culturel » écorché

Il y a quelques heures, une vidéo de Koffi Olomidé, en train de tripoter le derrière de l’une de ses danseuses, alors que son équipe était en pleine répétition, a débarqué sur les réseaux sociaux. N’étant pas à son coup d’essai, le Grand Mopao pourrait être défait de son titre « Ambassadeur culturel » de la RDC (République démocratique du Congo).

En termes d’attouchements s£xuels, Koffi Olomidé est-il un multirécidiviste ? En tout cas, la question revient, depuis que le célèbre chanteur congolais de la rumba a été surpris, pendant qu’il posait la main sur les fesses de l’une de ses danseuses. Selon les détails de la vidéo, l’incident s’est produit en pleine répétition de l’équipe de l’artiste.

Très vite, le malheureux incident a soulevé un torrent de critiques, d’autant plus que Koffi Olomidé avait, déjà, été accusé de comportements similaires. Dès lors, cet énième dérapage s£xuel du quadra-koraman a du mal à passer auprès des internautes. Koffi Olomidé est-il devenu « Ambassadeur s£xuel » ? Avec la tournure que prennent les choses, il semble, en tout cas, que c’est la goutte d’eau, qui a fait déborder le vase.

« Ambassadeur culturel » ou « Ambassadeur s£xuel » ?

Selon les informations des médias locaux, Koffi Olomidé devrait avoir du souci à se faire. « Ambassadeur culturel » de son état, la célébrité congolaise pourrait être défaite de son titre.

En effet, après que le scandale a été porté devant la société civile congolaise, entre autres, une voix s’est élevée, pour dénoncer l’attitude irresponsable du chanteur, d’autant plus que son statut d' »Ambassadeur culturel » ne devrait souffrir d’aucune atteinte aux bonnes mœurs.

Au milieu de ce nouveau scandale, se confiant à un média local, Me Glody Muabila, avocat et membre de l’Administration des Droits d’auteur au Congo (ADACO), a souligné que le geste du chanteur revêt un caractère pénal. Selon le juriste, à ce titre, le Grand Mopao devrait faire preuve d’éthique professionnelle, et, surtout, adopter une attitude irréprochable.

À en croire l’homme du droit, les autorités judiciaires doivent prendre leurs responsabilités, vis-à-vis du chanteur. « À l’autorité, qui l’a élevé à cette dignité, d’en tirer toutes les conséquences, qui s’imposent, car l’acte posé est d’une gravité, telle que, si c’était sur le territoire congolais, il serait poursuivi pour attentat à la pudeur, en vertu de l’article 167-1 CPLII. Tout acte contraire aux mœurs exercé, intentionnellement et directement, sur une personne, sans le consentement valable de celle-ci, constitue un attentat à la pudeur. », a-t-il martelé.

Logiquement, si la voix de l’avocat venait à être écoutée par les pouvoirs publics congolais, Koffi Olomidé devrait, à cet effet, craindre pour son titre.