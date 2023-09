RDC 6è, Gabon 7è, Ghana 9è: le Top 10 des plus grands producteurs de pétrole en 2023

Les dernières données de Trading Economics révèlent un tableau fascinant des plus grands producteurs de pétrole en Afrique pour l’année 2023. La Libye, l’Angola et le Nigeria se disputent la tête du classement, confirmant leur statut de géants pétroliers du continent.

Sans surprise, la Libye, l’Angola et le Nigeria continuent de trôner au sommet du classement des leaders de la production pétrolière en Afrique. La Libye, en première place du classement africain, a produit une impressionnante moyenne de 1,173 million de barils par jour en juillet dernier. Cette performance lui a valu la 15e place au classement mondial des producteurs de pétrole. Cependant, ce qui rend cette réalisation encore plus remarquable, c’est la résilience dont la Libye a fait preuve malgré ses défis politiques et économiques continus.

L’Angola et le Nigeria, respectivement deuxième et troisième au classement africain, ont également enregistré des chiffres impressionnants en 2023, avec des productions de 1,149 million et 1,081 million de barils par jour. Leur influence dans le secteur pétrolier mondial reste indéniable, se classant respectivement 16e et 17e dans le monde. L’Algérie et l’Égypte occupent la 4e et la 5e place.

Outre ces géants, d’autres pays se sont également frayés un chemin vers le Top 10 de la production pétrolière africaine en 2023. La République du Congo, avec une production de 282 mille barils par jour en juillet, se classe sixième en Afrique, suivi de près par le Gabon, qui a produit 193 mille barils par jour au même mois. Le Soudan, avec une production de 187 mille barils par jour en avril, prend la huitième place, tandis que le Ghana, avec 173 mille barils par jour en mai, se classe neuvième. Le Tchad clôture le Top 10 avec une production de 88 mille barils par jour en mai.

