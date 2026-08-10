RDC : 4,3 millions de personnes toujours privées de couverture mobile, selon le FDSU

Près de 4,3 millions de personnes vivant dans environ 3 000 localités de la République démocratique du Congo (RDC) ne disposent toujours pas de couverture mobile, selon un rapport du Fonds de développement du service universel (FDSU). La future stratégie nationale doit cibuer en priorité les zones où le manque d’infrastructures limite l’accès aux services numériques.

Le « Rapport d’état des lieux » publié le vendredi 7 août par le FDSU met en évidence l’ampleur des disparités de couverture mobile dans le pays. Malgré les progrès de la transformation numérique, une partie importante du territoire congolais reste encore en dehors des réseaux de télécommunications.

Les localités concernées regroupent environ 4,3 millions d’habitants. Le déficit touche principalement les zones où les infrastructures de télécommunications sont insuffisantes, ce qui complique l’accès aux services mobiles et, plus largement, aux usages numériques.

Les zones sous-desservies au centre de la future stratégie

Le rapport doit servir de base à l’élaboration d’une stratégie nationale destinée à réduire les écarts de couverture. Celle-ci devrait concentrer les efforts sur les territoires où l’absence d’infrastructures constitue le principal obstacle à la connectivité.

Les informations disponibles ne précisent pas encore le calendrier de déploiement ni les investissements nécessaires pour couvrir les 3 000 localités identifiées. Elles ne détaillent pas non plus les modalités de financement ou la répartition des responsabilités entre les pouvoirs publics, le FDSU et les opérateurs télécoms.

L’extension de la couverture mobile représente un enjeu à la fois économique et social pour la RDC. Elle conditionne notamment l’accès aux services numériques, aux paiements mobiles, à l’information et à certains services administratifs, dans un pays marqué par de fortes disparités géographiques en matière d’infrastructures.