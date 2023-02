RDC: «17 ans et mère des jumeaux issus du viol », une jeune fille interpelle le Pape François

En séjour en RDC dans le cadre de sa tournée papale en Afrique, François 1er a reçu mercredi une délégation des victimes de la guerre dans l’est du pays. Parmi elles, une jeune adolescente de 17 ans qui a fait un témoignage glaçant.

François 1er est depuis mardi en RDC. Le Pape est en visite de quatre jours dans le pays, dans le cadre de sa tournée en Afrique. Mercredi, le Souverain pontife a reçu une délégation des victimes de la guerre qui sévit depuis des années dans l’est du pays. Avec elle, le patron de l’église catholique a eu une réelle connaissance de ce que les populations de cette partie du Congo supportent au quotidien. Dans le groupe, une jeune adolescente de 17 ans a confié sa situation au Pape argentin.

« J’ai 17 ans, je viens de Walikale (Nord-Kivu). Mon calvaire a commencé en 2020. Alors qu’un jour nous allions puiser de l’eau à la rivière, nous avons rencontré des rebelles en route. Ils nous ont amené dans la forêt. Chacun des rebelles s’est choisi la fille qu’il voulait. Moi, c’est le commandant qui m’a désirée. Il m’a violée comme un animal. C’était une souffrance atroce ! Je suis restée pratiquement comme sa femme. Il me violait plusieurs fois par jour, pendant plusieurs heures (…). Cela a duré 1 an et 7 mois. C’était inutile de crier car personne ne pouvait m’entendre, ni venir à mon secours », a raconté la jeune mère dans des propos rapportés par Actualités.cd.

« Des enfants qui ne connaîtront jamais leur père »

Ayant réussi finalement à s’échapper de ses bourreaux, aidée par l’une de ses amies, la jeune femme a constaté un peu plus tard qu’elle est enceinte. « J’ai eu des jumeaux. Des enfants qui ne connaîtront jamais leur père. (…) Les autres amies qui ont été kidnappées avec moi ce jour-là ne sont jamais revenues. Je ne sais pas si elles sont encore vivantes ou si elles sont mortes », ajouta-t-elle presque en larmes.

Après son témoignage, la jeune mère a décrit au Souverain pontife la situation sécuritaire dans l’est de la RDC, riche en ressources minières, en proie à des combats meurtriers entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23, avec pour conséquence des milliers de morts et de déplacés notamment des femmes et des jeunes filles violées ou réduites en esclavages.

« Ma misère de femme violée »

Comme les autres victimes qui ont fait leur plaidoyer, elle a apporté une natte et une lance, symbole du fardeau qu’elle a porté à la suite de ces événements et les a remis au pape François.

« Votre Sainteté, avec la présence de plusieurs dizaines de groupes armés, les tueries se sont intensifiées, les familles se sont déplacées à plusieurs reprises, les enfants sans parents, se sont vus exploités dans les mines ou plutôt dans les armés rebelles. Comme mes compatriotes ici présentes, les filles et les femmes ont commencé le calvaire des violences sexuelles et de tortures innombrables. D’autres populations se sont vues déplacées et sont aujourd’hui apatrides. (…) », renseigne-t-elle.

Et de conclure: « Votre présence, sa Sainteté, nous rassure que toute l’Eglise nous porte à cœur, merci beaucoup d’être venu. Voici la natte, symbole de ma misère de femme violée. Que la croix du Christ me pardonne et pardonne mes violeurs, et les amène à renoncer à infliger aux personnes des souffrances inutiles. Voici aussi la lance identique à celles qui ont transpercé les poitrines de beaucoup de nos frères. Que Dieu nous pardonne et nous donne la force de respecter la vie humaine ». Pour rappel, le Pape Français va poursuivre sa visite en RDC jusqu’au 3 février 2023.