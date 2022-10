RAVIP au Bénin: l’ANIP lance un enrôlement ciblé des élèves en classe d’examen

Le mandataire délégué de l’agence nationale d’identification des personnes (ANIP), Dr Cyrille Gougbédji lance un enrôlement ciblé des femmes bénéficiaires du microcrédit « Alafia » et des écolier en classe d’examen et qui ne se sont pas fait enrôler lors de l’opération du RAVIP.

Dans la dynamique d’assurer plus d’inclusion, l’agence nationale d’identification des personnes lance sur l’ensemble du territoire national, une opération d’enrôlement ciblé au profit des femmes bénéficiaires de microcrédit Alafia et des écoliers en classe d’examen qui n’ont pas fait le RAVIP.

C’est à travers un communiqué signé du mandataire délégué de l’agence nationale d’identification des personnes (ANIP), Dr Cyrille Gougbédji que l’information est portée à la connaissance des bénéficiaires.

Pour l’opérationnalisation de cet enrôlement ciblé, l’agence nationale d’identification des personnes a déployé dans tous les départements du pays, des équipes d’enrôlement qui vont travailler du 02 au 30 Novembre 2022. La finalité de l’opération est de délivrer gratuitement à ces cibles le certificat NPI/FiD, justificatif de l’identité de base.

Les personnes concernées par cette opération sont priées de se rapprocher de l’institution de microcrédit d’affiliation, pour de plus amples informations. Les parents d’écoliers quant à eux sont priés d’apprêter la copie certifiée de l’acte de naissance ou de la fiche de déclaration de naissance de leurs enfants concernés par l’opération.

Quid du RAVIP ?

Depuis le 19 juin 2017, la loi portant identification des personnes physiques en République du Bénin est entrée en vigueur. Son opérationnalisation a amené le gouvernement à mettre en oeuvre l’opération d’identification massive de la population à partir d’un Recensement Administratif Initial à Vocation d’Identification de la population (RAVIP).

Démarrée le 1er Novembre 2017 sur toute l’étendue du territoire national, cette opération a duré six(06) mois et a permis de recenser globalement dix millions trois cent cinquante-quatre mille quatre cent soixante-six (10 354 466) personnes dans une base de données biométrique sécurisée. Après traitement des données il ressort de cette base que dix millions deux cent vingt-quatre mille six cent cinquante (10 224 650) béninois ont été enrôlés dont deux millions cinq cent mille (2.500.000) étaient sans acte de naissance et avaient bénéficié de témoignage des élus locaux.

Le communiqué de l’ANIP