Rapport Oxford Insights sur l’adoption de l’IA: le Bénin 3è en Afrique de l’Ouest

La République du Bénin est sur la bonne voie dans son ambition d’être le carrefour numérique de la sous région. Selon le rapport Oxford Insights sur l’adoption de l’IA, le pays de Patrice Talon est classé 3ème en Afrique de l’Ouest.

Le Bénin figure parmi les pays les mieux préparés pour une adoption de l’intelligence artificielle dans le secteur public. C’est du moins ce qu’annonce un récent rapport publié par Oxford Insights, un cabinet de conseil britannique spécialisé dans les domaines de l’Intelligence artificielle (Ia) et de la transformation digitale.

Selon le contenu dudit rapport, le Bénin occupe la 3ème place en Afrique de l’Ouest dans la catégorie des pays africains les mieux préparés à une adoption de l’IA dans le secteur Public. Il est classé derrière le Nigéria et le Ghana qui occupent respectivement la première et la seconde place. Mais vient avant le Sénégal (4è) et la Côte-d’Ivoire (5è)

Sur le plan mondial, les pays à revenu élevé et dotés de politique et d’investissements solides en matière d’intelligence artificielle se positionnent dans les premières places dans le classement mondial avec pour certains des scores au delà de 50 points sur une échelle de 100. En Afrique, aucun pays africain n’obtient en revanche de score supérieur ou égal à 50 points. Il faut noter que le Bénin se classe 108ème au plan mondial.

Avec son 12è rang au plan continental, le Bénin a dû implémenter des projets innovants dans le secteur numérique d’autant plus que le régime de la rupture fait du numérique l’un des leviers essentiels du développement du pays.