Raoul Savoy dévoile la liste du Tchad pour le match contre le Burundi

Les Sao se préparent à un enchaînement serré : la première manche se jouera le 25 mars, avant le match retour programmé le 31 mars, soit six jours seulement pour peaufiner les réglages. Savoy a choisi un noyau mêlant cadres et jeunes talents, puisés tant dans le championnat national que chez des clubs européens et africains.