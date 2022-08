Rançonnement à l’ANDF: 4 personnes déposées en prison, 5 mises sous convocation

Présentées le mercredi 24 Août 2022 au procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), les personnes interpellées dans un dossier de rançonnement à l’ANDF ont connu des fortunes diverses.

Quatre personnes placées en détention provisoire et cinq personnes placées sous convocation; c’est la décision prise par le procureur spécial de la CRIET après audition des personnes à lui présentées par la brigade économique et financière le mercredi 24 Août dernier. Ces personnes ont été interpellées dans un dossier de rançonnement et de corruption à l’agence nationale des domaines et du foncier (ANDF).

Selon les informations de Frissons radio, l’enquête judiciaire de la police a révélé que les clients qui demandent assistance dans les kiosques pour leurs formalités en ligne se faisaient parfois rançonner. Il leur était proposé contre des espèces sonnantes, de minorer les droits d’enregistrement des conventions de vente, en modifiant frauduleusement les données liées aux parcelles.

Mais comme c’est souvent le cas dans ces genres de situation, l’une de leur potentielle victime a refusé de mordre à l’hameçon. Les présumés rançonneurs lui ont fait une proposition de 70.000 FCFA à laquelle elle s’est opposée. Sa dénonciation a conduit la police à débarquer dans les locaux de l’ANDf. Plusieurs agents de la structure et des inspecteurs des impôts ont été interpellés et gardés à vue dans les locaux de la BEF.

Des fortunes diverses pour les personnes interpellées

Ils sont donc une dizaine d’agents en service à l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF) et cadres de l’administration des impôts à être poursuivis pour des actes de rançonnement et de corruption à l’ANDF et présentés au procureur de la République ce mercredi 24 août 2022.

Ils ont été interpellés par les éléments de la brigade économique et du terrorisme (BEF) le mercredi 17 Août dernier. Gardés à vue, ils ont été présentés au procureur de la juridiction spécialisée de Porto Novo.

A l’issue de leur audition, des mandats de dépôt ont été décernés contre quatre d’entre eux et les cinq autres personnes sont placées sous convocation par le procureur spécial de la CRIET.