Rafael Nadal: « J’aimerais être président du Real Madrid »

La légende du tennis mondial, Rafael Nadal, fervent supporter du Real Madrid, a récemment laissé entendre qu’il ne serait pas opposé à l’idée de devenir un jour le président du prestigieux club de football.

Lors d’une récente déclaration, le joueur de tennis Rafa Nadal a ouvert la porte à la possibilité de présider le Real Madrid, club dont il est un passionné inconditionnel. Il a exprimé son intérêt pour cette perspective dans un entretien avec le journaliste Juanma Castallo sur la chaîne Movistar+: « Est-ce que je veux être président du Real Madrid ? Je ne sais pas. Je promets que ce n’est pas un rêve, mais je pense que cela me plairait. Mais il y a beaucoup de choses à considérer. Aujourd’hui, nous avons le meilleur président possible. Cependant, ce que je pense aujourd’hui pourrait bien être différent de ce que je penserai demain. La vie est pleine d’incertitudes, et il faut aussi se demander si l’on a les capacités nécessaires pour relever un tel défi. »

Rafa Nadal a ensuite ajouté: « Je suis réaliste envers moi-même, je connais mes limites, et je ne sais pas si je serais capable de le faire ou non. L’avenir nous le dira. Florentino Pérez ne m’a jamais posé la question. Je ne pense pas remplir les conditions pour être candidat, même si je suis membre honoraire. Cela ne va pas plus loin que cela« , a-t-il précisé.

Profitant de l’occasion, la légende espagnole a également communiqué un message clair à l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, dont le nom est régulièrement associé à un éventuel transfert au Real Madrid. « Je serais ravi que Kylian Mbappé rejoigne le club. Je l’attends les bras ouverts, je n’ai aucun problème avec lui, bien au contraire. Je ne lui en veux pas de ne pas être encore venu, après tout, il n ‘était pas tenu de le faire », a conclu Nadal.

