R. Kelly: sa fiancée Joycelyn Savage écrit un livre « révélateur » sur sa relation avec le chanteur

Joycelyn Savage, la petite amie de longue date et « fiancée » du chanteur R.Kelly a écrit un livre révélateur sur sa relation avec le chanteur de R&B condamné à 30 ans de prison. Ce livre dans lequel elle admet avoir fait de croustillantes révélations sera officiellement publié ce samedi 13 août.

Parmi les nombreuses victimes qui ont défilé devant le tribunal en juin dernier pour témoigner dans le cadre du procès fleuve qui a conduit à la condamnation du chanteur de R& R Kelly, figurait Joycelyn Savage. Cette dernière à la grande surprise de tout le monde s’était présentée comme la fiancée du chanteur et avait même écrit une lettre pour demander un allègement de la peine imposée au chanteur.

Quelques jours après la condamnation du chanteur, le femme de 26 ans a décidé de faire des révélations dans un livre. Dans un e-mail parvenu à The Post, Savage a confirmé que le livre s’intitulerait « Amour et joie de Robert » et « devrait être publié samedi ».

« Tout ce que je peux dire, c’est qu’il s’agit de Robert, du début de ma vie dans l’ombre de Robert, où les choses ont commencé à décoller et où elles sont actuellement », a-t-elle écrit à propos du contenu du livre. A la question de savoir si elle est réellement fiancée au chanteur, Savage a déclaré que « tout sera répondu dans mon livre ».

Cependant, Joycelyn Savage n’a pas précisé si le livre serait auto-publié ou par l’intermédiaire d’une maison d’édition établie. Elle n’a non plus donné aucun détail sur le nombre de tome qui serait disponible.