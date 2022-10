Qui est Joël Williams dans l’émission « The Bachelor », présentée par Emma Lohoues ? (photo)

Annoncée, il y a quelques semaines, à grands renforts médiatiques, l’émission « The Bachelor Afrique Francophone » a fait ses premiers pas, hier, samedi 15 octobre 2022. Au-delà de l’aspect visuel de ce premier numéro, présenté par Emma Lohoues, votre rédaction fait un zoom sur la vie du jeune homme, qui joue le rôle « The Bachelor ».

L’émission Canal + Pop, tant attendue, vient d’entrer dans sa phase opérationnelle. Après avoir fait l’objet d’une campagne médiatique, « The Bachelor Afrique Francophone » a, bel et bien, démarré, hier, samedi 15 octobre 2022, sur Canal + Pop.

Outre la présentatrice de l’émission, qui n’est pas inconnue du grand public, la seule question, qui taraude les internautes, c’est de savoir l’homme, qui porte la veste « The Bachelor. Alors, à travers le présent article, votre rédaction vous apporte des éléments de réponse.

Bref aperçu sur la vie de « The Bachelor-2022 »

L’homme, qui porte le chapeau « The Bachelor », s’appelle Joël Williams. De nationalité ivoirienne, il a 35 ans et est célibataire avec un petit garçon de 6 ans. Selon les informations, le jeune homme est titulaire d’un master d’école de commerce et d’un MBA, et est spécialisé en management de luxe.

Donc, « The Bachelor-2022 » évolue dans le monde de l’entrepreneuriat, en tant qu’expert marketing et visual artist, ayant grandi, entre la Côte-d’Ivoire natale, la Tunisie, le Ghana et la France.

En gros, Joël Williams est l’archétype même du jeune entrepreneur ambitieux, qui ne recule devant rien. Des sources rapportent qu’après ses études, le jeune homme rentre dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, et tente de se faire une place au soleil. Ayant remarqué un grand vide, en termes d’asisses d’un magazine people, digne ce nom, il décide de faire parler ses talents d’homme d’affaires.

De-là, en 2017, il monte Milc Magazine, qui sera suivi, quelques jours, plus tard, de Milc Agency, dont il deviendra le Directeur général, en plus d’être le Directeur de publication de Milc magazine.

Quand il était à Paris, l’une des capitales mondiales de la mode, le jeune entrepreneur ivoirien a travaillé avec de nombreux designers, tant africains qu’européens, en les accompagnant, notamment, dans l’organisation de défilés à Paris, New York ou à Prague. En outre, il est connu, pour avoir aidé ses proches, qui débutaient dans le domaine du stylisme, en leur prodiguant des conseils en stratégie de communication.