« Qui es-tu pour me parler ainsi ? », violente dispute entre Grand P et Eudoxie Yao

Une nouvelle dispute tumultueuse a éclaté entre Grand P et sa compagne, Eudoxie Yao. Cette fois-ci, la querelle a atteint un niveau de violence inquiétant, les deux amoureux s’envoyant des propos blessants et acerbes. Voici ce qui s’est passé.

Lors d’une récente interview, Grand P a été interrogé sur le nombre de femmes qu’il souhaiterait épouser. Sa réponse, assez surprenante, a été qu’il envisageait de prendre quatre épouses. Cette déclaration a profondément irrité Eudoxie Yao, sa compagne ivoirienne.

Dans une session en direct sur TikTok, Eudoxie Yao a exprimé son indignation envers Grand P pour les propos qu’il avait tenus pendant l’interview. Malheureusement, l’artiste guinéen n’a pas apprécié cette critique et cela a marqué le début d’une escalade de tensions.

Les deux amoureux se sont engagés dans un clash violent, où Eudoxie Yao a traité Grand P d’ingrat et d’impoli. Malgré les tentatives du modérateur de la session live pour les calmer, ces efforts se sont révélés vains.

« Qui es-tu pour me parler ainsi ? Qu’est-ce que tu peux me faire ? Je me moque de ton avis. Tu es malade et ignorant. C’est parce que tu ne me connais pas. Si j’ai décidé de parler, ta mort est assurée », a déclaré Grand P, visiblement exaspéré.

Cette dispute publique entre Grand P et Eudoxie Yao suscite l’inquiétude parmi leurs fans qui espèrent que les deux parties pourront trouver un terrain d’entente et résoudre leurs différends de manière pacifique.