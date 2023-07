«Que va-t-on faire pour réparer les dégâts ?», Vinicius hausse le ton pour Benjamin Mendy

- Publicité-

Les messages de soutien à l’endroit de Benjamin Mendy, reconnu non coupable des deux dernières charges de viol et tentative de viol qui pesaient encore sur lui, pleuvent de partout. Dernier à réagir, la star du Real Madrid, Vinicius Junior, qui a poussé un gros coup de gueule sur le cas de l’international français.

Heureux dénouement pour Benjamin Mendy. Accusé de huit chefs d’accusation de viol et tentative de viol, le défenseur de 29 ans a été finalement disculpé par la justice britannique. Alors qu’il avait été précédemment innocenté pour six chefs d’accusation, Le défenseur de 29 ans a été déclaré non coupable vendredi des deux dernières charges qui pesaient encore sur lui. La fin de plusieurs années enquêtes qui a sans doute ruiné la carrière de l’ancien arrière droit de Manchester City, injustement accusé.

De quoi faire réagir la communauté sportive qui a unanimement apporté son soutien à l’ancien Monégasque. Dans un message sur ses réseaux sociaux, Vinicius Junior a lui poussé un gros coup de gueule face à cette situation dont Benjamin Mendy va payer tout seul les conséquences.

«Je suis désolé pour tout ce que tu as vécu, Benjamin Mendy. Tu as perdu deux ans de ta carrière, mais c’est le moins que l’on puisse dire… Et les dégâts psychologiques ? Il est certain que ta vie ne sera plus jamais la même. La culture de la destruction de réputation a fait une victime de plus. Jusqu’à quand serons-nous accusés et condamnés sans avoir le droit à une défense élémentaire ?« , a pesté l’ailier du Real Madrid;

Les fausses histoires sont créées et diffusées sans vérification des faits (ce que j’ai personnellement beaucoup ressenti pendant ces vacances) et la situation ne fait qu’empirer. Être responsable serait le minimum pour tout professionnel, mais de nos jours, le travail sérieux est devenu une exception. Il n’y a pas de limites pour obtenir plus de clics et d’engagement. Ma question est la suivante : que va-t-on faire pour réparer les dégâts ?», a ajouté Vinicius Jr.

I'm sorry for everything you’ve been through, Benjamin Mendy.



You lost two years of your career, but that's the least of this whole situation… What about the psychological damage? Surely your life will never be the same. The culture of destroying reputations has made yet… pic.twitter.com/8ZtWeZ4C10 — Vini Jr. (@vinijr) July 16, 2023

