« Que la malédiction divine s’abatte sur toi », Tina Glamour promet l’enfer à Anaconda (vidéo)

Tina Glamour n’est pas du tout contente de l’animateur Anaconda. La mère de Dj Arafat vient de s’en prendre au célèbre animateur suite à ses propos lors de l’émission Peopl’Emik de ce mercredi 9 novembre avec shanaka yakuza.

Ce mercredi 9 novembre, l’émission peopl’Emik de la 3 a reçu comme invité le chanteur shanaka yakuza. Entre autres sujets abordés, le chanteur connu pour son morceau Drogbacité s’est non seulement exprimé sur sa pause de longue date dans la musique mais aussi sur les rumeurs autour de sa relation amoureuse avec la mère de Dj Arafat, Tina Glamour.

« Ma carrière a eu un déclin juste après que j’ai eu un accident de moto parce que ça m’a mis vraiment pendant un laps de temps immobile. J’avais le pied gauche paralysé, j’avais de la fracture au niveau de la mâchoire donc on m’avait condamné la bouche pendant près de 6 mois« , a-t-il expliqué à propos des raisons qui expliquent sa longue pause.

Parlant justement de cette rumeur qui a fait le chou gras des réseaux sociaux pendant de nombreux mois, le chroniqueur Anaconda connu pour ses questions à polémique a lancé quelques piques à Tina Glamour. « Quand tu fais ton accident de moto et puis Dieu merci tu reviens, est-ce que tu as donné conseil à ton fils feu Dj Arafat concernant les dangers. Je dis ton fils parce que je sais que tu sortais avec sa maman« , a demandé Anaconda.

« Tu commences par m’agacer… »

Au lendemain de cette émission qui a fait mouche, Tina Glamour dans une courte vidéo live sur sa page Facebook s’en est pris à l’animateur au point de lui envoyer des malédictions.

« Tu es malade (…) Tu n’as pas dit que Peopl’Emik là, c’est toi qui est la nivaquine de là-bas. Depuis combien de temps vous me poursuivez pour passer à l’émission, je dis je ne passe pas. Mon fils est couché là bas, à Williamsville toi tu tu permets de dire à Shanaka Yakuza que Arafat est son fils. Prendre un artiste comme filleul ne veut pas dire qu’on couche avec lui. Si toi ta maman à l’habitude de coucher avec les employés de votre maison, ne prends pas ton cas pour une généralité«

« Tu commences par m’agacer. Que la malédiction divine s’abatte sur toi. Ta chance c’est que je ne me sens pas bien si non je vais te trouver à Zone 4 pour te plier on dirait porte-monnaie. Tu ne peux pas faire ton émission sans parler de mon fils. Le jour où on se croise, prépare toi on va se déshabiller« , a-t-elle conclu.