« Quand on a autant de cuisse, on ne … », Emmanuelle Kéita recadre Carmen Sama

Lors de l’émission « Mood by EK » du samedi 16 septembre 2023, Emmanuelle Kéïta a minutieusement analysé le style vestimentaire de Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat.

Le look de Carmen Sama a été minutieusement décortiqué lors de l’émission « Mood by EK » avec comme invitée spéciale la célèbre styliste ivoirienne, Loza Maléombho, samedi dernier. Ayant habillé de nombreuses stars américaines telles que Beyoncé, Solange Knowles, Kelly Rowland et toute la famille Knowles, la présentatrice s’est plongée dans le monde de la mode, scrutant avec attention le style vestimentaire des personnalités ivoiriennes.

Dans la rubrique « Fashion police », Emmanuelle Kéita a ouvertement critiqué le style adopté par Carmen Sama lors d’une cérémonie publique. Pour elle, elle n’a rien contre la couleur verte du pantalon arboré par la maman de Rafna et ne lui reproche rien quant à sa beauté, mais elle tient à lui faire un petit recadrage.

« On s’habille selon sa morphologie. Elle a porté un pantalon qui n’a rien à voir avec cette morphologie. Quand on a autant de cuisse, on ne s’amuse pas à porter des vêtements aussi serrés. Ça fait mauvais genre », a-t-elle dénoncé.

Une occasion choisie par EK pour inviter Carmen Sama à porter des vêtements plus larges qui ne laissent pas entrevoir ses cuisses. Emmanuelle Kéïta a également mentionné le style vestimentaire de Roseline Layo, Didi Stone, Fally Ipupa, Kerozen, Momo Sayegh et Coco Argentée.

