« Quand Arafat agissait de la sorte on le taxait de… », Tina Glamour réagit au clash entre Safarel et Molare

De passage sur le plateau de l’émission Showbuzz diffusée sur la NCI ce lundi 17 octobre, la mère de Dj Arafat, Tina Glamour a donné son avis sur le conflit qui oppose Safarel Obiang au promoteur du Primud, Molare.

Après avoir attaqué violemment Molare à qui il réclame les clés de la villa qui lui a été promise depuis 3 ans, l’artiste Safarel Obiang, grand vainqueur du Primud 2019 s’est finalement rendu chez le boss du coupé-décalé pour un règlement à l’amiable. Les deux célébrités ont pu fumer le calumet de la paix comme le démontre la vidéo qui a été postée par l’artiste Safarel sur sa page Facebook.

Reçue dans l’émission Showbuzz de ce lundi, Tina Glamour a été amenée à se prononcer sur cette affaire qui a défrayé la chronique toute la semaine dernière. Interrogée sur ce qu’elle pense de ce dossier, Lady Glam’s n’a pas du tout fait dans la dentelle.

« Cette affaire entre Safarel et Molare ne m’intéresse pas ! A l’époque quand Arafat agissait de la sorte on le taxait d’impoli. A quoi a servi tout ce tapage si tu pouvais régler ce problème en aparté et sans bruits ? A la place de Molare je n’allais plus le recevoir vu la manière dont il l’a vilipendé sur la toile (….) » a indiqué la mère de la Chine.

Réagissant aux nombreuses plaintes de Safarel Obiang, La Djadja a profité pour régler ses comptes avec l’ami de son défunt fils qui lui aurait tourné dos à un moment où elle avait le plus besoin de lui. « En plus tu te plains qu’on ne décroche pas tes appels. Je t’ai appelé pour que tu me donnes un coup de main (60.000) pour l’achat des médicaments de ma fille tu n’as pas décroché. Ne te plains pas si on te fait pareil, c’est le karma« , a-t-elle conclu.