Qualité de l’Education: le PRAQUE pour un renforcement de capacités des acteurs

Pamoja Éducation n’est pas insensible aux principaux défis liés à la qualité et aux offres de formations en Afrique de l’Ouest. Au cours d’une séance d’informations et d’échanges, tenue mardi 13 Décembre 2022 au siège de Pamoja Afrique de l’Ouest à Cotonou, les acteurs du secteur de l’éducation ont été éclairés sur l’opportunité offerte par certains partenaires comme la Coopération Suisse, à travers le Programme régional d’appui à la qualité de l’éducation (Praque).

« Former 2.320 cadres dont 30 % de femmes »

En effet, il s’agit d’un programme régional financé par la Coopération Suisse, dont l’objectif est d’améliorer la qualité de l’éducation de base par le renforcement des capacités des cadres des Ministères et des Organisations de la Société Civile (OSC) et soutenir un plaidoyer pour la prise en compte des pratiques et méthodes éducatives en complémentarité avec les offres dans les pays couverts. « L’objectif que vise la formation continue, c’est que nous puissions former 2.320 cadres dont 30 % de femmes » a déclaré Mme AVANDE HOUNDJO, Coordonnatrice du réseau Pamoja Education.

Venus de divers horizons, les acteurs de l’éducation formelle et non formelle du Bénin, ont été largement entretenus sur ce programme qui couvre plusieurs pays. « Le projet est financé par plusieurs acteurs, dont la Coopération suisse. Il y a aussi les structures de mise en œuvre que sont l’ENS [ Ecole Normale Supérieure de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, ndlr], l’IFAENF [ Institut de Formation en Alphabétisation et Education Non Formelle (Niger), ndlr] et Pamoja. Mais on peut aussi ajouter les étudiants. » a ajouté Coordonnatrice.

Témoignage d’un bénéficiaire

L’occasion a été pour Monsieur N’TCHA Firmin, bénéficiaire du Praque, première cohorte du Master Ingénierie de Conception et de Gestion des Alternatives Educatives, (ICGAE) de témoigner de la qualité de cette formation et des débouchés qu’elle offre. « Les riches enseignements que nous avons reçus là bas m’ont permis de m’insérer facilement au niveau de l’ONG Aide et Action où je suis depuis 2020 agent de développement communautaire, affecté dans la commune de Toffo [ ville du sud du Bénin dans le département de l’Atlantique, ndlr]. Ces riches enseignements m’aident beaucoup sur le terrain. J’avoue que j’ai encore beaucoup de connaissances que je n’arrive pas à utiliser vu ma position. » a déclaré Monsieur N’TCHA Firmin.

« C’est une excellente formation. Je souhaiterais qu’elle soit vulgarisée. Que chacun ici puisse hameçonner son réseau pour que cette formation soit vraiment distillée pour que le Bénin puisse avoir beaucoup d’adhérents, beaucoup d’apprenants qui vont s’inscrire » a déclaré le Professeur Arnauld GBAGUIDI, Conseiller Technique à l’alphabétisation et à la promotion des langues nationales au Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP).