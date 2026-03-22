Qatar : les frappes iraniennes amputent 17% de la capacité de GNL

Des attaques attribuées à l’Iran ont gravement perturbé les exportations qataries de gaz naturel liquéfié (GNL), mettant hors service près de 17 % de la capacité du premier exportateur mondial, soit environ 12,8 millions de tonnes par an, a indiqué le PDG de QatarEnergy, Saad Al‑Kaabi, à Reuters. Les dommages, évalués à une perte de revenus annuelle de l’ordre de 20 milliards de dollars (environ 11 366,5 milliards FCFA), pourraient nécessiter jusqu’à cinq ans de réparations, avec des répercussions immédiates sur les marchés énergétiques européennes et asiatiques.

Selon le dirigeant qatari, deux des quatorze trains de liquéfaction de GNL et une unité de liquéfaction de gaz en liquides (GTL) ont été endommagés lors de frappes qualifiées d’« inédites ». Ces installations, localisées notamment à Ras Laffan, constituent une part significative de l’infrastructure globale d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié. Le retour à une production normale dépendra tant des opérations techniques de réparation que de l’évolution du contexte géopolitique régional.

QatarEnergy a déclaré la force majeure sur plusieurs contrats long terme, affectant des clients en Italie, en Belgique, en Corée du Sud et en Chine. La suspension temporaire de ces livraisons à grande échelle contraint les importateurs à s’approvisionner sur un marché spot déjà tendu, ce qui risque d’accentuer la volatilité des prix et de modifier temporairement les flux commerciaux mondiaux du GNL.

Dégâts, acteurs impliqués et retombées industrielles

Les conséquences touchent aussi des groupes internationaux présents dans les installations affectées : ExxonMobil détient des participations dans certains trains endommagés et Shell est impliqué dans l’unité GTL visée. Du côté des acheteurs, des opérateurs européens comme Edison et EDF Trading, ainsi que des acteurs asiatiques tels que KOGAS en Corée du Sud et des partenaires commerciaux chinois, voient leur approvisionnement perturbé.

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Outre le GNL, les exportations qataries de produits dérivés ont enregistré des baisses sensibles : condensats (-24 %), GPL (-13 %), hélium (-14 %) et naphta et soufre (-6 %). Ces réductions affectent directement des chaînes industrielles variées, depuis les usages domestiques et commerciaux du GPL en Inde jusqu’aux besoins en hélium de l’industrie des semi‑conducteurs en Corée du Sud.

Le dirigeant de QatarEnergy a souligné le caractère profond de l’impact structurel : les dommages aux infrastructures énergétiques pourraient, selon lui, faire reculer le développement industriel et l’attractivité de la région de 10 à 20 ans. Le vaste projet d’expansion du champ gazier North Field, pivot de la stratégie qatarie pour accroître la production mondiale de GNL, est actuellement suspendu et ses délais d’exécution sont désormais incertains.

La fragilité des installations énergétiques face aux tensions géopolitiques apparaît au premier plan dans un contexte où l’offre mondiale de GNL était déjà sous pression ces dernières années. L’étendue des dommages et la durée estimée des réparations placent les marchés et les acteurs industriels dans une situation de forte incertitude