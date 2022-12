Qatar 2022: Sulley Muntari désigne les coupables de l’élimination du Ghana

Ancien international ghanéen, Sulley Muntari s’est prononcé sur l’élimination précoce des Black Stars de la Coupe du monde 2022. Et l’ancien de l’AC Milan accuse les réseaux sociaux, responsables de cet échec de son équipe.

Grande chance pour l’Afrique de remporter sa première Coupe du monde, le Ghana ne dépassera pas le premier tour de ce tournoi qui se déroule au Qatar. Logés dans le groupe H, dit de la mort, les Black Stars ont été éliminés dès les phases de poule.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie - - Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Battus par le Portugal (2-3) pour leur entrée en lice, les poulains du sélectionneur Otto Addo (qui a rendu sa démission au lendemain de l’élimination de ses hommes) ont été punis par l’Uruguay lors de la dernière journée (0-2). Une grosse désillusion pour les Ghanéens qui rêvaient de faire mieux que lors de l’édition 2010 en Afrique du Sud où ils ont atteint les quarts de finale.

Mais pour Sulley Muntari, cette équipe ne pouvait pas espérer faire grandes choses dans cette compétition avec des joueurs accros aux réseaux sociaux. Présent au Qatar dans le cadre de cette compétition, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan a critiqué ses jeunes frères, responsables selon lui de leur sortie prématurée de ce Mondial.

« Vous ne pouvez pas permettre à ces jeunes joueurs d’utiliser TikTok dans le vestiaire, alors que vous vous préparez avec l’équipe à aller sur le terrain pour vous échauffer et disputer un match vraiment important, avec 30 millions de personnes qui regardent en vous soutenant de tout leur cœur », a taclé le joueur aux 84 sélections et trois participations à la Coupe du monde (2006, 2010 et 2014), dans des propos repris par Sports World Ghana.

« Vous pouvez utiliser votre TikTok après le match. Chaque chose en son temps », a recommandé l’ex-joueur de l’Inter Milan. « Vous courez pendant les 90 minutes, ensuite vous pouvez aller faire vos vidéos Tiktok, faire la fête et vous détendre. Mais quand il s’agit de jouer, vous devez pleinement vous y consacrer. »

Des conseils à prendre en compte pour la prochaine Coupe du monde en 2026 qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cette édition sera la première à réunir 48 équipes au lieu de 32 précédemment. Et l’Afrique présentera pour cette nouvelle formule, 9 représentants pour la phase finale.