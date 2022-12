Qatar 2022: les compos officielles de Sénégal-Angleterre avec une surprise

Le Sénégal et l’Angleterre s’affrontent ce dimanche, à partir de 20 heures (GMT+1), dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 sont à l’honneur ce dimanche avec un choc entre le Sénégal et l’Angleterre. Un match prévu au stade Al Bayt, à partir de 20 heures (GMT+1). Pourtant bousculés avec une cinglante défaite face au Pays-Bas (2-0) pour leur entrée en lice, les hommes d’Aliou Cissé, tel un moteur à diésel, ont écrasé le Qatar (3-1) avant de s’offrir l’Equateur (2-1), lors de la troisième et dernière journée du groupe A, pour valider leur ticket pour les huitièmes de finale.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Angleterre - - Senegal Fifa Coupe du Monde Japon - - Croatie Fifa Coupe du Monde Brésil - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne Fifa Coupe du Monde Argentine 2 1 Australie Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 3 1 USA Fifa Coupe du Monde Cameroun 1 0 Brésil

En face, l’Angleterre reste sur trois sorties sans défaite. Les Three Lions dressent en effet un bilan assez élogieux en phase de groupe avec un nul pour deux victoires, face à l’Iran (6-2) et contre le Pays de Galles (3-0).

Pour ce match, le sélectionneur de l’Angleterre, Gareth Southgate a aligné un 4-3-3 avec Jordan Pickford dans les cages et le quatuor Kyle Walker-John Stones-Harry Maguire-Luke Shaw en défense. L’entrejeu est assuré par Declan Rice, Jordan Henderson et Jude Bellingham. En attaque, Bukayo Saka et Phil Foden vont épauler Harry Kane, aligné seul en pointe.

En face, le Sénégal s’articule en 4-2-3-1 avec Edouard Mendy comme dernier rempart, derrière une défense composée de Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo et Ismail Jakobs. Pathé Ciss et Nampalys Mendy forment le double pivot derrière la ligne offensive constituée de Krépin Diatta, Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr. A la pointe de l’attaque, on retrouve Boulaye Dia.

Les compositions officielles des deux équipes:

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Henderson, Rice, Bellingham – Saka, Kane, Foden

Sénégal : E. Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs – Ciss, N. Mendy – Diatta, Ndiaye, I. Sarr – Dia