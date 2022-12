Qatar 2022: Bakary Gassama et 04 autres africains retirés de la liste des arbitres par la FIFA

La commissions des arbitre de la FIFA a retiré de sa liste plusieurs officiels pour le reste des rencontres de la Coupe du monde 2022. Dans le groupe, cinq arbitres africains dont le gambien Bakary Gassama.

L’aventure qatarienne de Bakary Gassama ne dépassera pas les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. L’arbitre gambien a été libéré par la commission des arbitres de la FIFA de sa liste des officiels qui vont officier les matchs restants de la compétition.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Retenu avec 17 autres sifflets venus du continent africain, le Gambien avait officié le match Qatar-Pays-Bas (0(2), pour le compte de la 3e et dernière journée de la Poule A. Son éviction intervient après évaluation du rendement des arbitres en phase de poules et en 8es de finale.

En plus de Bakary Gassama, quatre autres arbitres africains ont été « chassés » par la FIFA à savoir le Sénégalais Maguette N’Diaye, la Rwandaise Salima Mukanzanga et le Zambien Janny Sikazwe. Des sifflets issus d’autres continents font également partie de cette liste des éjectés.

Alors que les phases de groupe et le début des rencontres à élimination directe ont enregistré des critiques surtout concernant le volet arbitrage, l’instance faîtière du foot mondial a donc décidé de faire pour la suite du tournoi, avec les meilleurs arbitres sur la planète pour les matchs des quarts et demi-finales, ainsi que le match de classement et l’apothéose.