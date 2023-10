Pulse Influencers Awards 2023 : Landry Gnamba remporte le prix du meilleur influenceur cinéma

- Publicité-

Landry Gnamba, de la célèbre série africaine « La Bataille des Chéries », remporte le prix du meilleur influenceur cinéma de l’édition 2023 des Pulse Influenceurs Awards.

La deuxième édition de remise de prix des Pulse Influencers Awards s’est déroulée à Azalaï Hôtel d’Abidjan en Côte d’Ivoire le samedi 07 octobre 2023. Cet évènement dont le but est de reconnaître et de célébrer les influenceurs en Afrique (Nigeria, Ghana, Kenya, Sénégal, Ouganda, Côte d’Ivoire + Afrique subsaharienne), est placée cette année sous le thème Golden Era, Audace & Elégance. Ses prix mettent en lumière ceux qui ont la capacité d’influencer positivement leurs communautés, de créer des tendances et de disposer d’un réseau important et fiable de fans engagés.

Au cours de cette édition, l’acteur ivoirien Landry Gnamba, connu sous le pseudonyme de Elie M’ba dans la célèbre série africaine « La Bataille des Chéries » a été élu meilleur Influenceur Cinéma.

Qui est Landry Gnamba ?

Né le 9 mai 1979 à Ivry-sur-Seine, en France, Landry Gnamba est un acteur ivoirien et top model. Il est révélé au public ivoirien grâce à la série « CLASS’A » en 2006. Il est également connu pour avoir joué un des rôles principaux dans Brouteur.com de 2011 à 2017, de Mike GRADEL dans la série Impact produite par Marodi TV, d’Elie Mba dans la Série camerounaise « La Bataille des chéries » par Ebénezer KEPOMBIA en 2023. Depuis son entrée dans le cinéma, il a joué dans plusieurs films et séries.

Pour rappel, la première édition tenue le 15 Octobre 2022 a permis de récompenser des influenceurs de différents domaines d’activités : Emmanuelle Keita dans la catégorie Beauté & Lifestyle, Olivia Yacé dans la catégorie Instagram, Didi B dans la catégorie Musique ou encore Olivia Angola dans la catégorie Business.