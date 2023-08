Puissances militaires africaines : ces pays en tête du classement mondial

- Publicité-

Le samedi 26 août 2023, cinq puissances militaires africaines (Égypte, Algérie, Afrique du Sud, Nigeria et l’Éthiopie) ont été classées dans le top 50 mondial par le site Web Global Firepower (GFP).

Selon Sputnik, ce classement utilise un score PowerIndex de plus de 60 facteurs pour évaluer la force militaire de chaque nation en fonction de divers facteurs, tels que le nombre d’effectifs, l’équipement, la situation financière, les capacités logistiques et géographiques. En tant que puissance militaire la plus forte en Afrique, l’Égypte occupe la 14e place au classement mondial avec un score de 0,2224. De plus, il dispose d’une armée impressionnante de 1,22 million de soldats et occupe depuis longtemps une position importante au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Parmi les puissances militaires africaines, l’Algérie se classe deuxième et se classe 26e à l’échelle mondiale, avec un score de 0,3911. Elle déploie 465 000 soldats. L’Afrique du Sud se classe troisième en Afrique avec un score de 0,4885 et se classe 33e au monde avec 232 700 soldats. Aussi, le Nigeria (avec un score de 0, 5587 et une force militaire de 215 000 hommes) et l’Éthiopie (avec un score de 0, 7979 et une force militaire de 150 000 hommes) occupent respectivement la 4e et la 5e place parmi les puissances militaires africaines, et au niveau international, ils se classent 36e et 49e.

L’Angola est classé 6e en Afrique et 55e mondial, suivi du Maroc 7e en Afrique et 61e mondial, de la République démocratique du Congo (RDC) 8e en Afrique et 72e mondial, de la Tunisie 9e en Afrique et 73e mondial et du Soudan 10e en Afrique et 75e mondial.

En 2023, les États-Unis, avec 1 832 000 soldats et un score de 0, 072, sont la première puissance militaire mondiale. La Russie occupe la deuxième place (avec un score de 0, 0714) avec une armée composée de 1 330 000 soldats, tandis que la « Chine » se classe en troisième place (avec un score de 0, 0722) malgré le fait qu’elle a le plus grand nombre d’effectifs au monde, qui s’élève à 3 135 000 soldats.