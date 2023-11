Puériculture: comment prendre soins des ongles de votre bébé?

- Publicité-

A la naissance, les bébés ne sont pas tous égaux. Certains auront les ongles plus ou moins longs. Tôt ou tard, il faudra dans tous les cas les couper ! Ces coups de ciseaux ont un point commun : ils peuvent angoisser les parents. Découvrez les conseils et astuces pour que couper les ongles de bébé ne soit plus une source de stress !

Lorsqu’il vient au monde, le bébé a déjà des ongles. S’il est déconseillé d’y toucher pendant son premier mois de vie, ils doivent ensuite être coupés régulièrement. Surveiller la longueur des ongles de son bébé permet en effet d’éviter qu’il ne se blesse (ou qu’il ne vous griffe pendant la tétée). Alors quand couper les ongles de bébé pour la première fois ? Est-il préférable d’utiliser un coupe-ongles, des ciseaux ou une lime à ongles ? Et comment s’y prendre pour être certain de ne pas blesser son enfant ? Voici tout ce qu’il faut savoir ici.

À partir de quel âge faut-il couper les ongles des bébés?

Tout au début, il n’est pas nécessaire de couper les ongles, car ils sont encore très souples. Il est conseillé de commencer à couper les ongles environ 6 semaines après la naissance. Avant, vous pouvez si besoin les limer légèrement à l’aide d’une serviette rêche.

De petites moufles peuvent protéger des griffures déplaisantes en attendant le moment de couper les ongles pour la première fois.

Pour quel matériel opter lorsque vous coupez les ongles de bébé ?

Après une douzaine de semaines, il est temps de procéder à la première manucure et pédicure. Choisissez entre une paire de ciseaux à bouts arrondis, ou un coupe-ongles. Dans les deux cas, veillez à ce qu’ils soient destinés aux bébés. Dans beaucoup de magasins de puériculture, vous pouvez vous procurer des kits pour ongles spéciaux, dans lesquels vous retrouverez les ciseaux et le coupe-ongles. C’est aussi souvent le cas pour les trousses de soin.

En ce qui concerne la coupe proprement dite, voici ce qu’il faut savoir :

Les premières fois, choisissez une paire de ciseaux à bouts ronds, spécifiquement conçue pour les bébés. N’oubliez pas qu’elle doit être désinfectée à chaque fois.

Remettez la coupe à plus tard si bébé bouge, pleure, est énervé, et attendez un moment où il est plus calme.

Calez bébé contre vous, pour avoir le même angle que si vous vous coupiez les ongles, et arrondissez le coin des ongles pour éviter qu’ils ne s’incarnent.

Ne touchez pas aux petites peaux autour de l’ongle.

Quel est le meilleur moment pour couper les ongles de votre bébé ?

Pour réaliser ce geste minutieux dans les meilleures conditions, et éviter tout risque de blessure, il est conseillé de couper les ongles de bébé lorsqu’il est calme, par exemple :

pendant ou après la tétée (ou le biberon) : l’enfant est rassasié, apaisé et détendu ;

pendant sa sieste, lorsqu’il s’assoupit dans son siège auto ou dans son transat, ou lorsqu’il dort la nuit : privilégiez le moment de la sieste, pour une meilleure visibilité.

Vous avez blessé votre bébé durant sa manucure ou pédicure ?

Pas de panique, cela arrive même aux plus expérimentés. Couper les ongles n’est pas facile, il ne faut pas culpabiliser. Rincez le doigt à l’eau froide, et appuyez avec une compresse stérile sur la blessure, jusqu’à ce que le saignement s’arrête. Retirez ensuite la compresse, mais ne collez pas de sparadrap, car ce dernier risque de se retrouver dans la bouche de bébé.

Par ailleurs, il est recommandé de toujours parler à son enfant au moment des soins et de sa toilette, en lui expliquant les gestes effectués. Cela permet de l’apaiser et lui apprend à rester calme pendant cette routine d’hygiène.