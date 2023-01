PSG: Walid Regragui prévient Hakim Ziyech pour le trio MNM

Le sélectionneur national du Maroc, Walid Regragui, a tenu à prévenir Hakim Ziyech sur la concurrence qui l’attend à Paris avec notamment la MNM, alors que l’attaquant de Chelsea est sur le point de s’engager avec le PSG.

Sauf cataclysme de dernière minute, Hakim Ziyech va s’engager avec le PSG. L’attaquant de Chelsea est déjà à Paris où il passe la traditionnelle visite médicale. En manque de temps de jeu chez les Blues, le Marocain espère se relancer chez les Rouge & Bleu qui cherchent un attaquant pour combler le vide laissé par le départ de Pablo Sarabia. C’est donc un deal où tout le monde sort gagnant.

Apparemment pas selon Walid Regragui qui a des doutes, au moins en ce qui concerne le cas de son joueur. Le sélectionneur national des Lions de l’Atlas s’inquiète de cette destination choisie par l’avant-centre de 29 ans qui a fui la concurrence à Londres pour venir se jeter dans un marigot parisien infesté de gros crocodiles dont le trio Messi-Neymar Mbappé.

«Le plus important c’est qu’il trouve un club où il peut évoluer et continuer à jouer. Au PSG, je pense qu’il y a encore plus de concurrence qu’à Chelsea. Mais bon, peut-être que dans la rotation, s’ils le font venir, c’est qu’ils comptent quand même lui donner du temps de jeu», a indiqué le technicien sur les ondes de RMC.

«J’ai été clair. Dès la fin de la Coupe du monde, je savais que le mercato arrivait et j’ai eu un discours dans le vestiaire. Je savais que des joueurs allaient être sollicités. Je voulais les prévenir pour qu’ils fassent le bon choix, d’abord pour la sélection parce que dans un an on a une échéance importante (la CAN, ndlr). Après ils font leur choix avec leurs représentants et puis on verra les conséquences. Si ce n’est pas bon pour eux, après moi j’ai des décisions à prendre», a conclu Regragui.

Alors que le PSG et Chelsea discutent encore les détails du transfert de Ziyech qui vient en prêt jusqu’à la fin de la saison chez l’actuel leader de Ligue 1, reste à savoir si l’ancien joueur de l’Ajax retournera en Angleterre à la fin de son prêt où s’il sera racheté par le géant français.

🇲🇦 Walid Regragui décrypte pour l'After Foot le jeu d'Hakim Ziyech :



🗣💬 "C'est un joueur qui aime bien avoir le ballon dans les pieds à la ligne. Il a une patte gauche extraordinaire. Sur un 4-3-3 il peut jouer sur les deux postes en 8 ou en numéro 10." pic.twitter.com/gFeTcNSp0T — After Foot RMC (@AfterRMC) January 30, 2023