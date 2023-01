PSG: Lionel Messi égale un record de Cristiano Ronaldo

Buteur mercredi face à Angers (2-0) en Ligue 1, Lionel Messi a égalé le nombre de but de Cristiano Ronaldo avec un club du top 5 européen. L’attaquant du PSG pourrait dépasser son rival portugais, dimanche à Rennes.

« Mon travail en Europe est terminé, je suis fier d’un nouveau défi», déclarait Cristiano Ronaldo en conférence de presse lors de sa présentation en tant que nouveau joueur du club saoudien d’Al Nassr. Conséquence, le Portugais ne pourrait plus protéger ses records, au moins dans le top 5 européen.

Et déjà, l’un d’entre eux est déjà fortement menacé. Il s’agit du nombre de but inscrit par le quintuple ballon d’or au cours de son périple dans les cinq meilleurs ligues européennes. Ses 696 buts sous les couleurs de Manchester United, Real Madrid et Juventus est désormais égalé par son grand rival argentin, Lionel Messi.

Buteur face à Angers (2-0) en Ligue 1, mercredi, l’attaquant du PSG n’est plus qu’à quatre petites réalisation des 700 buts inscrits avec un club des cinq grands championnats (672 avec le Barça, 24 avec Paris) en comptant les Coupes nationales, européennes et internationales.

Ronaldo a marqué 118 buts lors de son premier passage à Manchester United avant d’inscrire 450 buts en 438 apparitions pour le Real Madrid, 101 buts en trois saisons à la Juventus et 27 buts pour United lors de son deuxième passage au club mancunien. CR7 a cependant, a marqué cinq buts pour le Sporting CP, ce qui signifie que son total de carrière en club est de 701, soit cinq de plus que son rival de longue date Messi, qui a deux ans de moins que lui.