PSG: le groupe pour affronter Châteauroux, avec plusieurs absents

Le Paris Saint-Germain a publié ce jeudi soir, son groupe pour affronter Châteauroux en 32es de finale de la Coupe de France. Plusieurs absents sont à noter, notamment le trio Messi-Neymar-Mbappé.

Sèchement battu par Lens (3-1) dimanche dernier, lors de la 17è journée de Ligue 1, le PSG retrouve les pelouses ce vendredi avec un déplacement à Châteauroux pour le 32e de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, l’entraîneur Christophe Galtier, en conférence de presse, avait annoncé plusieurs absences:

« On sort d’une grosse déception. Perdre, quand vous êtes au Paris Saint-Germain, ce n’est vraiment pas bon. On le découvre. Mais on a une obligation de résultat. Je ne suis pas en train de vouloir faire récupérer les uns et les autres. Il y a déjà des joueurs qui n’ont pas été performants à Lens. C’est la première des choses. L’absence des uns et des autres pour diverses raisons va donner de l’espace à certains jeunes. A eux d’en profiter. »

Dans la soirée de ce jeudi, le technicien français a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour ce duel. On note les absences de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Gianluigi Donnarumma. Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, toujours blessés, sont également forfaits. En revanche, le technicien du club de la capitale a fait appel à cinq joueurs du centre de formation notamment El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi, Ayman Kari et Ilyes Housni.

Le groupe du PSG