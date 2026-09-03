PSG : Ferran Torres fait de la Ligue des champions son objectif prioritaire

Nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, Ferran Torres a fixé le cap de son aventure parisienne. Dans un entretien accordé au média beIN SPORTS début septembre 2026, l’international espagnol a affirmé que remporter la prestigieuse Ligue des champions avec le club de la capitale constituait l’un de ses objectifs majeurs pour les saisons à venir.

Cette déclaration intervient quelques semaines après la finalisation de son arrivée dans l’Hexagone. Âgé de 26 ans, l’attaquant s’est officiellement engagé avec le Paris Saint-Germain à la mi-août 2026 dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en 2031, actant ainsi son départ définitif du FC Barcelone.

Sur le terrain, l’adaptation du joueur ibérique n’a pas tardé à se concrétiser sur le plan statistique. Dès ses débuts officiels en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes le 23 août 2026, Ferran Torres s’est illustré de manière percutante en inscrivant un doublé en seconde période face au Stade Rennais, permettant aux siens d’obtenir le point du match nul sur un score final de 2-2.

Confronté aux exigences élevées qui accompagnent l’écurie francilienne, le transfuge catalan aborde cette nouvelle étape avec sérénité. Le joueur a estimé que le statut européen du club de la capitale constituait une pression positive particulièrement stimulante, l’obligeant à prouver au quotidien qu’il appartient aux meilleurs footballeurs de sa génération.

Une quête continentale encore inédite

Cette ambition au plus haut niveau continental répond également à un manque personnel dans les lignes de son palmarès. Passé par le Valence CF, Manchester City et le FC Barcelone, Ferran Torres n’a encore jamais soulevé le trophée de la Ligue des champions au cours de sa carrière en club.