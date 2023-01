PSG: Christophe Galtier juge la forme physique de Lionel Messi

En conférence de presse ce mercredi soir, après la victoire du PSG contre Angers (2-0), l’entraineur parisien Christophe Galtier a confié que Lionel Messi est “très en forme sur un plan physique”.

Pour son retour à la compétition avec le PSG ce mercredi, après son sacre avec l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022, Lionel Messi a inscrit un but pour participer à la victoire (2-0) des siens contre Angers. Une rencontre comptant pour la 18è journée du championnat français. A l’issue de ce duel, Christophe Galtier s’est dit très satisfait de la forme physique affichée par le septuple Ballon d’or.

« Merci et bravo aux supporters de l’avoir accueilli comme il a été accueilli. Croyez-moi que ça lui fait chaud au cœur« , a d’abord indiqué Christophe Galtier en conférence de presse et rapporté par RMC Sports. Il a ensuite analysé la condition physique de sa superstar.

« Leo avait bien récupéré, il a eu pas mal de séance avec nous. Il paraît apaisé, léger, très en forme sur un plan physique. Évidemment qu’avec ou sans Leo, ça donne un autre visage. (…) Il me semblait bien physiquement. J’avais échangé avec lui à la mi-temps et au fur et à mesure du match pour savoir comment il se sentait physiquement. Il se sentait bien. C’était important pour lui de rejouer rapidement et pour l’équipe de retrouver Leo dans le cœur du jeu. Le fait qu’il ait pu jouer tout le match, c’est encore mieux« , a-t-il ajouté.

Lionel Messi est donc prêt pour la seconde moitié de saison. Et il faudra qu’il atteigne son meilleur niveau pour aider le PSG à atteindre ses objectifs en fin d’exercice, notamment en Ligue de champions. Le club court après le trophée aux grandes oreilles depuis plusieurs années sans jamais avoir réussi à le remporter.