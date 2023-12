PSG: Alexandre Letellier et sa famille attaqués par des cambrioleurs armés

- Publicité-

Le gardien du Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier, et sa famille auraient été menacés par des cambrioleurs armés de couteaux lors d’une perquisition à leur domicile, lundi soir.

Selon RMC Sport mardi, l’homme de 33 ans, ainsi que sa femme Chloé et leurs deux enfants âgés de six et deux ans, ont été confrontés à quatre criminels exigeant de l’argent et des bijoux. L’épouse de Letellier a été frappée au visage lors du raid.

La famille a été réveillée par des alarmes dans leur résidence des Yvelines, près de Paris, vers 2 heures du matin, après que des cambrioleurs se soient introduits dans leur jardin. Les criminels avaient infiltré la propriété, tenant la famille sous la menace d’un couteau.

L’intervention rapide de la police a permis l’arrestation de trois des quatre criminels, dont un adulte de 21 ans et deux mineurs de 16 ans. Placés en garde à vue par la police judiciaire de Versailles, les suspects ont été retrouvés avec des objets volés à la maison, et un couteau a été découvert sur place. Lors de l’interpellation, un policier a été blessé au genou.

Letellier, le troisième gardien du PSG derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, a joué avec parcimonie pour les champions de France depuis son arrivée en provenance d’Orléans en 2020.