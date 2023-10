PSG-AC Milan: les compos officielles des deux équipes

-Publicité-

Le PSG reçoit l’AC Milan ce mercredi soir en Ligue des champions, au Parc des Princes. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

La Ligue des champions est à l’honneur ce mercredi avec un choc entre le PSG et l’AC Milan. Un match prévu ce soir au Parc des Princes, à partir de 20h (GMT+1). Défaits par Newcastle (1-4), les Parisiens ont besoin d’une victoire pour rester dans la course à la qualification en huitième de finale.

Du même Pays:

Pour ce match, Luis Enrique opte pour un 4-4-2 avec KoloMuani et Kylian Mbappé en attaque. Du côté milanais, Kalulu, Thiaw, Tomori et T. Hernandez protègent Maignan, derrière le milieu de terrain Musah-Krunic-Reijnders. Enfin, Pulisic, Giroud et Leao sont à la pointe du 4-3-3.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L Hernandez – Dembélé, Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha – Kolo Muani, Mbappé

AC Milan : Maignan – Kalulu, Thiaw, Tomori, T. Hernandez – Musah, Krunic, Reijnders – Pulisic, Giroud, Leao