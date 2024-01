PSG 2 – 2 Brest : la colère de Luis Enrique

-Publicité-

Le Paris Saint-Germain a concédé le nul face au Stade Brestois (2-2), ce dimanche soir, en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Une contre-performance qui a provoqué la fureur de Luis Enrique, l’entraîneur parisien.

Les Parisiens avaient pourtant l’occasion de conforter leur suprématie en tête du classement, mais ils ont craqué en seconde période. Menés 2-0 à la pause, les Brestois ont égalisé grâce à un but contre son camp de Danilo Pereira (55e) et une réalisation de Mathias Pereira Lage (80e).

Luis Enrique, furieux, n’a pas mâché ses mots au micro de Prime Video après la rencontre. « C’est facile à expliquer, on a perdu le contrôle du match« , a-t-il lancé, relayé par Footmercato. « Quand vous perdez le contrôle du match, c’est que vous perdez la possession, des ballons, vous subissez des occasions. Ils auraient même pu gagner le match.«

L’entraîneur espagnol a également critiqué la prestation de ses joueurs en seconde période. « Je n’ai pas du tout apprécié la seconde période, a-t-il ajouté. On a perdu le contrôle du match, vous me demandez et je vous réponds.«

Ce nul est un coup d’arrêt pour le PSG, qui reste tout de même leader de Ligue 1 avec six points d’avance sur l’OGC Nice. Mais Luis Enrique a prévenu : « Ce type de scénario est déjà arrivé par le passé et il faudra faire attention.«