Procès Thomas Sankara: Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré condamnés à la prison à vie

L’attente a été longue, mais le verdict a fini par tomber ce mercredi 6 avril dans le cadre du procès sur le meurtre de Thomas Sankara et 12 de ses amis. Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré ont été condamnés à la prison à vie.

Après de nombreuses audiences et reports successifs, le tribunal militaire du Burkina Faso a prononcé ce mercredi 6 avril 2022, son verdict sur la plus vielle affaire judiciaire du pays. Selon le verdict, Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré ont été condamnés perpétuité.

Commentant ce verdict, le défenseur des droits humains Abdoulaye Diallo, a déclaré que « La loi a été dite ».

Pour rappel, mardi 8 février, à la reprise du procès de l’assassinat de l’ancien président Thomas Sankara, le Parquet de Ouagadugou a requis 30 ans de prison ferme contre Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, tous absents au procès.

Blaise Compaoré est notamment accusé de « complicité d’assassinats », « recel de cadavres » et « attentat à la sûreté de l’Etat ». Les mêmes accusations pèsent sur le général Gilbert Diendéré qui purge déjà une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d’Etat en 2015. Le parquet a requis 20 ans de prison ferme contre Gilbert Diendéré. Il avait demandé la même peine contre Bossobè Traoré, Nabonswende Ouédraogo et Idrissa Sawadogo.

Belemlilga, Démé, Kafandoet Cie condamnés

Le tribunal militaire a également prononcé un verdict de 5 ans de prison avec sursis contre Albert Belemlilga et Diakalia Démé, membres de l’équipe qui a désarmé le 15 octobre la FIMATS (force de police supposée proche de Sankara). Ils étaient sous le commandement de Tibo Ouédraogo qui écope de 10 ans fermes.

Jean Pierre Palm et Tibo Ouédraogo, reconnus coupables de complicité d’attentat à la sûreté de l’Etat écope lui-aussi, de 10 ans de prison ferme. Idrissa Sawadogo et Nabonsseoindé Ouédraogo, membres du commando du 15 octobre est condamné à 20 ans de prison ferme puis Yamba Elysée Ilboudo, chauffeur de Hyacinthe Kafando, a écopé 11 ans fermes.

Le chauffeur du général Gilbert Diendéré, Ninda Pascal Tonde dit Manga Naaba, condamné pour subornation de témoin, s’en sort avec 3 ans de prison ferme.

