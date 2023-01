Procès pour viol: relaxé, Benjamin Mendy réagit

Déclaré non coupable de six viols et d’une agression sexuelle ce vendredi, Benjamin Mendy a réagi au verdict du tribunal de Chester.

C’est sans doute un gros soulagement pour Benjamin Mendy. Le défenseur de Manchester City a été déclaré non coupable pour 7 chefs d’accusation concernant des viols et agressions sexuelles. C’est le tribunal de Chester qui a annoncé le verdict ce vendredi, alors que l’international français va prochainement retrouver la justice anglaise pour un nouveau procès. L’ancien Monégasque se présentera le 26 juin pour être jugé sur deux autres chefs d’accusation.

En attendant ce nouveau procès, Benjamin Mendy a réagi à ce premier verdict. Par la voix de son avocate, Jenny Wiltshire, le champion du monde 2018 dit avoir hâte de laver son nom pour pouvoir commencer à reconstruire sa vie.

« Mon client Benjamin Mendy tient à remercier les membres du jury pour leur dévouement et leur engagement. Il remercie également tous ceux qui l’ont soutenu, et en particulier les témoins qui ont témoigné en sa faveur sous les reflets d’une publicité aussi intense. Il attend avec impatience de laver son nom des deux autres chefs d’accusation afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie. Jusqu’à la fin de cette procédure, ni moi, ni mon client ne sommes en mesure de commenter davantage », a déclaré l’avocate, rapportée par RMC Sport.

Le juge Steven Everett du tribunal de Chester, dans le nord de l’Angleterre, a signifié à l’international français qu’une audience préliminaire aurait lieu le 27 janvier avant deux à trois semaines de procès à partir du 26 juin.