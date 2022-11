Procès Mendy: « Je ne suis pas Brad Pitt », les premières confessions de Benjamin Mendy

Accusé de plusieurs viols et tentatives de viols, le procès de Benjamin Mendy s’est poursuivi ce lundi, avec la prise de parole du joueur français pour la première fois.

Le joueur de Manchester City Benjamin Mendy est accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par plusieurs femmes. Son procès a débuté depuis août dernier en Angleterre et s’est poursuivi ce lundi. Pour la première fois, le défenseur latéral est passé à la barre et a pris la parole. En costume sombre, chemise blanche et cravate noire, Benjamin Mendy a d’abord décliné son identité avant de répondre aux questions de son avocate sur ses origines, sa formation football et sa famille.

Dans sa prise de parole, rapporté par RMC Sport, Mendy a expliqué qu’il fallait un code pour accéder à sa « panic room » depuis l’extérieur de la pièce. Néanmoins, selon lui, il suffisait de tourner la poignée pour quitter la pièce depuis l’intérieur. Pour rappel, certaines plaignantes ont affirmé se sentir piégées dans cette pièce. Le défenseur des Skyblues s’est ensuite exprimé sur sa relation avec les femmes, qui a changé du tout au tout avec sa notorité.

« J’ai commencé à recevoir plein de messages sur Instagram« , a-t-il déclaré avant de poursuivre. « La manière dont je parlais aux femmes était directe”, expliquant que les femmes venaient vers lui « 10 fois plus ». « Je sais que je ne suis pas Brad Pitt et je sais que les femmes ne venaient pas vers moi pour ce à quoi je ressemble« , a poursuivi le footballeur. Et d’enchaîner: quand une femme « me disait non », « je m’arrêtais ».

« J’ai pensé à toute ma vie »

Accusé par plusieurs plaignantes de leur avoir retiré leur téléphone, Benjamin Mendy s’est expliqué: « Si vous voulez venir à l’after, vous n’utilisez pas votre téléphone« . Il a assuré leur avoir clairement précisé les choses, en particulier lorsqu’il ne connaissait pas bien les invitées. Le Français a précisé que c’était aussi lié au fait que certains footballeurs pouvaient se trouver chez lui lors de ces soirées.

Arrêté après les accusations de viols, et resté en prison d’août 2021 à janvier 2022, Benjamin Mendy confie avoir réfléchi quand il était sous les barreaux: « J’ai pensé à toute ma vie car d’habitude je n’ai pas le temps pour. Là j’étais seul, assis et la seule chose à faire était de penser. J’ai pensé à la manière dont j’étais avec les femmes, sur la peur de perdre mon football, me souvenir pourquoi je suis venu dans ce pays.«

L’ancien joueur de Monaco a poursuivi en expliquant que la prison lui a appris beaucoup de choses: « En prison, c’est la première fois que je pensais à ce que je pouvais acheter pour manger chaque jour. […] Cela m’a appris la valeur de l’argent car avant quand je voulais quelque chose je l’achetais… J’étais triste d’être allé en prison mais j’y ai aussi appris des choses. Maintenant je préfère être seul que d’inviter des gens que je ne connais pas chez moi. » Le procès continuera ce mardi, avec une nouvelle prise de parole de Benjamin Mendy.